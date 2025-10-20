Подержанный Skoda Octavia A5: сколько стоит обслуживание

Skoda Octavia A5 Фото: infocar.ua

Skoda Octavia A5 с мотором 1.6 BFQ возрастом 15 лет — это машина, которую до сих пор любят за простоту и ремонтопригодность. Но даже такая золотая классика требует внимания и обслуживания.

Об этом сообщили на канале ExistUA

Масло и фильтры

Для замены моторного масла нужно 4,5 л, поэтому стоит купить 5 л канистру, чтобы немного осталось для долива в случае необходимости. Премиальное масло Liqui Moly стоит 3500 грн, в 1800 грн обойдется оригинальное VAG или масло бренда ARAL. За бюджетное Wolf просят 1329 грн.

Оригинальный масляный фильтр стоит 600 грн, премиум Mann — 468 грн, средний вариант VIX — 250 грн, а бюджетный Shafer — всего 120 грн.

Цена оригинального топливного фильтра VAG составляет почти 900 грн, Mann — 490 грн, VIX — 350 грн, бюджетный Shafer — 130 грн.

Оригинальный воздушный фильтр VAG стоит более 1000 грн, Mann — 570 грн, VIX — 250 грн, Shafer — 160 грн.

За оригинальный салонный фильтр VAG и за Mann просят более 1100 грн, за UFI — около 380 грн, за Shafer — 190 грн.

Тормозная система

Комплект оригинальных тормозных дисков VAG обойдется в 4000 грн, премиум от Textar — 2000 грн, доступный вариант Brembo — 1650 грн, бюджетный ABE — 1200 грн.

Комплект оригинальных тормозных колодок VAG стоит 2700 грн, премиум от ATE — почти 1800 грн, средний сегмент от Sangsin — 1150 грн, а бюджетные ABE — 900 грн.

Технические жидкости

Требуется 8 литров антифриза (G12/G12+). Оригинал VAG обойдется недешево: 1300 грн за литровую бутылочку концентрата, то есть 5200 грн для полной замены. Премиум от Hepu и Febi стоит около 400 грн за 1,5 л. (1200 грн за три бутылки). Самый экономный вариант — польский K2 за 138 грн за литровую бутылку (552 грн за четыре штуки).

Тормозной жидкости нужен 1 литр. Оригинал стоит более 700 грн, премиальный TRW — 320 грн, чуть дешевле Febi — 295 грн, бюджетный K2 — 195 грн.

Трансмиссионного масла обычно хватает 2 литра (официальный объем - 2,6 л). Здесь нужно брать оригинал VAG или Liqui Moly примерно за 700 грн (1 литр). Еще можно залить Febi за 500 грн/литр. С бюджетным сегментом лучше не экспериментировать.

Дворники, аккумулятор, ГРМ

Топовые дворники Bosch стоят 800 грн, средний сегмент Valeo — 570 грн, бюджетные Starline — 300 грн.

На аккумуляторах экономить не стоит. Премиум Exide стоит 3000 грн, Bosch — 2700 грн, надежный Era — 2500 грн, оригинальный VAG — 7500 грн.

Цена топового комплекта ГРМ ContiTech составляет 2300 грн, в среднем сегменте Bosch — 1650 грн, бюджетный BGA — 1320 грн. Оригинальный комплект VAG стоит более 8000 грн. (при этом в упаковке наверняка будет тот же ContiTech).

Итак, все расходники и жидкости будут стоить: