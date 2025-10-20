Вживаний Skoda Octavia A5: скільки коштує обслуговування

Skoda Octavia A5 Фото: infocar.ua

Skoda Octavia A5 з мотором 1.6 BFQ віком 15 років — це машина, яку досі люблять за простоту та ремонтопридатність. Але навіть така золота класика потребує уваги та обслуговування.

Олива та фільтри

Для заміни моторної оливи потрібно 4,5 л, тож варто купити 5 л каністру, щоб трохи залишилося для доливання у разі потреби. Преміальна олива Liqui Moly коштує 3500 грн, у 1800 грн обійдеться оригінальна VAG або олива бренду ARAL. За бюджетну Wolf просять 1329 грн.

Оригінал оливний фільтр коштує 600 грн, преміум Mann — 468 грн, середній варіант VIX — 250 грн, а бюджетний Shafer — лише 120 грн.

Ціна оригінального паливного фільтра VAG становить майже 900 грн, Mann — 490 грн, VIX — 350 грн, бюджетний Shafer — 130 грн.

Оригінал повітряний фільтр VAG коштує понад 1000 грн, Mann — 570 грн, VIX — 250 грн, Shafer — 160 грн.

За оригінальний салонний фільтр VAG та за Mann просять понад 1100 грн, за UFI — близько 380 грн, за Shafer — 190 грн.

Гальмівна система

Комплект оригінальних гальмівних дисків VAG обійдеться у 4000 грн, преміум від Textar — 2000 грн, доступний варіант Brembo — 1650 грн, бюджетний ABE — 1200 грн.

Комплект оригінальних гальмівних колодок VAG коштує 2700 грн, преміум від ATE — майже 1800 грн, середній сегмент від Sangsin — 1150 грн, а бюджетні ABE — 900 грн.

Технічні рідини

Потрібно 8 літри антифризу (G12/G12+). Оригінал VAG обійдеться недешево: 1300 грн за літрову пляшечку концентрату, тобто 5200 грн для повної заміни. Преміум від Hepu та Febi коштує близько 400 грн за 1,5 л. (1200 грн за три пляшки). Найекономніший варіант — польський K2 за 138 грн за літрову пляшку (552 грн за чотири штуки).

Гальмівної рідини потрібен 1 літр. Оригінал коштує понад 700 грн, преміальний TRW — 320 грн, трошки дешевший Febi — 295 грн, бюджетний K2 — 195 грн.

Трансмісійної оливи зазвичай вистачає 2 літри (офіційний обсяг — 2,6 л). Тут потрібно брати оригінал VAG або Liqui Moly приблизно за 700 грн (1 літр). Ще можна залити Febi за 500 грн/літр. З бюджетним сегментом краще не експериментувати.

Двірники, акумулятор, ГРМ

Топові двірники Bosch коштують 800 грн, середній сегмент Valeo — 570 грн, бюджетні Starline — 300 грн.

На акумуляторах заощаджувати не варто. Преміум Exide коштує 3000 грн, Bosch — 2700 грн, надійний Era — 2500 грн, оригінальний VAG — 7500 грн.

Ціна топового комплекту ГРМ ContiTech становить 2300 грн, у середньому сегменті Bosch — 1650 грн, бюджетний BGA — 1320 грн. Оригінальний комплект VAG коштує понад 8000 грн. (При цьому в упаковці, напевно, буде той самий ContiTech).

