Лімузин Дональда Трампа: ціна, хто платить та секретні технології

Офіційний лімузин президента Сполучених Штатів Америки завжди був символом величі та національної безпеки. Це не просто автомобіль, а справжня фортеця на колесах, оснащена найсучаснішими технологіями захисту та зв'язку.

Скільки коштує

Чинна версія президентського лімузина, відома під прізвиськом "Звір" (The Beast), розроблена на базі Cadillac XT6. Ціна автомобіля, який дебютував у 2018 році, приблизно 1 500 000 доларів. Витрати на розробку та виробництво такого складного транспортного засобу, що є мобільним командним центром та неприступною фортецею одночасно, повністю лягають на плечі платників податків США.

"Звір" був спроєктований та створений у тісній співпраці із Секретною службою США. Він є третім поколінням цієї лінійки президентських автомобілів, що бере свій початок з часів адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого.

Висока ціна пояснюється ексклюзивністю та складністю проєкту: спеціальна команда інженерів General Motors працювала над створенням цього унікального автомобіля, враховуючи найвищі стандарти безпеки.

Секретна служба США виконує дві ключові функції: захист національних лідерів та розслідування фінансових злочинів. Штат агентства налічує понад 8100 осіб. Саме ця організація відповідає за управління та експлуатацію президентського лімузина.

Для виконання своїх завдань, включаючи безпеку президента та управління його транспортними засобами, Секретній службі виділяється значний бюджет. Наприклад, на 2024 фінансовий рік він становив 3 100 000 000 доларів. Цей бюджет також формується коштом податків, що стягуються урядом США.

Надзвичайні можливості

Секретна служба описує "Звіра" як найбезпечніший та найнадійніший автомобіль у світі. І, враховуючи його оснащення, це твердження не викликає сумнівів. Хоча точні технічні характеристики залишаються засекреченими, у медіа з'явилися деякі деталі.

Відомо, що автомобіль має куленепробивні двері та вікна. Ці елементи здатні витримати пряме влучення вогнепальної зброї, а також протистояти вибуховим пристроям.

Крім того, автомобіль обладнаний шинами Run-Flat, які дозволяють продовжувати рух навіть після проколу. У разі загрози "Звір" може запускати сльозогінний газ та димову завісу, а також має функції нічного бачення. Це дозволяє екіпажу реагувати на будь-які непередбачувані ситуації.

Лімузин оснащений широким спектром комунікаційного обладнання. У разі потреби з нього навіть можна надсилати коди для запуску ядерної зброї.

Кожні вісім років автомобіль замінюють на нову, більш технологічно досконалу модель. Цікаво, що після списання лімузин не зберігається в музеях та не передається іншим установам. Замість цього його знищують, щоб уникнути витоку конфіденційної інформації та технологій.

Позаяк нинішньому авто вже виповнилося сім років, плани щодо його заміни активно втілюються. General Motors нещодавно отримала контракт на суму майже 15 000 000 доларів на розробку наступника "Звіра" третього покоління.