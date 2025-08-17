Лимузин Дональда Трампа: цена, кто платит и секретные технологии

Cadillac президента США. Фото: caranddriver.com

Официальный лимузин президента Соединенных Штатов Америки всегда был символом величия и национальной безопасности. Это не просто автомобиль, а настоящая крепость на колесах, оснащенная самыми современными технологиями защиты и связи.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит

Действующая версия президентского лимузина, известная под прозвищем "Зверь" (The Beast), разработана на базе Cadillac XT6. Цена автомобиля, который дебютировал в 2018 году, примерно 1 500 000 долларов. Расходы на разработку и производство такого сложного транспортного средства, являющегося мобильным командным центром и неприступной крепостью одновременно, полностью ложатся на плечи налогоплательщиков США.

"Зверь" был спроектирован и создан в тесном сотрудничестве с Секретной службой США. Он является третьим поколением этой линейки президентских автомобилей, берущей свое начало со времен администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Высокая цена объясняется эксклюзивностью и сложностью проекта: специальная команда инженеров General Motors работала над созданием этого уникального автомобиля, учитывая самые высокие стандарты безопасности.

Секретная служба США выполняет две ключевые функции: защита национальных лидеров и расследование финансовых преступлений. Штат агентства насчитывает более 8100 человек. Именно эта организация отвечает за управление и эксплуатацию президентского лимузина.

Для выполнения своих задач, включая безопасность президента и управление его транспортными средствами, Секретной службе выделяется значительный бюджет. Например, на 2024 финансовый год он составил 3 100 000 000 долларов. Этот бюджет также формируется за счет налогов, взимаемых правительством США.

Также читайте:

Как Дональд Трамп занялся автобизнесом, но прогорел

Какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой

Марка авто стала самой дорогой среди всех люксовых брендов мира

Чрезвычайные возможности

Секретная служба описывает "Зверя" как самый безопасный и надежный автомобиль в мире. И, учитывая его оснащение, это утверждение не вызывает сомнений. Хотя точные технические характеристики остаются засекреченными, в медиа появились некоторые детали.

Известно, что автомобиль имеет пуленепробиваемые двери и окна. Эти элементы способны выдержать прямое попадание огнестрельного оружия, а также противостоять взрывным устройствам.

Кроме того, автомобиль оборудован шинами Run-Flat, которые позволяют продолжать движение даже после прокола. В случае угрозы "Зверь" может запускать слезоточивый газ и дымовую завесу, а также имеет функции ночного видения. Это позволяет экипажу реагировать на любые непредвиденные ситуации.

Лимузин оснащен широким спектром коммуникационного оборудования. В случае необходимости, с него даже можно отправлять коды для запуска ядерного оружия.

Каждые восемь лет автомобиль заменяют на новую, более технологически совершенную модель. Интересно, что после списания лимузин не хранится в музеях и не передается другим учреждениям. Вместо этого его уничтожают, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации и технологий.

Так как нынешнему авто уже исполнилось семь лет, планы по его замене активно воплощаются. General Motors недавно получила контракт на сумму почти 15 000 000 долларов на разработку преемника "Зверя" третьего поколения.