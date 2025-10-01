Відео
Шість прихованих недоліків японських автомобілів

Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:00
Японські автомобілі: шість прихованих недоліків
Японські автомобілі. Фото: drive.com.au

Японські автомобілі вже понад півстоліття мають репутацію надійних та довговічних, але й вони не ідеальні. Багато їхніх недоліків пов'язані з орієнтацією на масове виробництво та стандартизацію, що дозволяє знизити ціну.

Про це повідомив РБК-Україна.

Гібриди та варіатори

Японські бренди активно використовують ці технології. Однак варіатори дуже чутливі до якості обслуговування та оливи, а їхній ремонт дорогий. Гібридні системи також вимагають спеціалізованого сервісу та можуть потребувати дорогої заміни чи ремонту акумуляторних модулів.

Надмірна ощадливість

Багато японських двигунів налаштовані на економію пального, але це часто означає відсутність запасу потужності для динамічної їзди та повільний розгін, особливо в моделях малого об'єму. Старіші турбодвигуни також не завжди мають ресурс, порівняний з атмосферними.

Запчастини

Ціна на оригінальні запчастини для більшості японських брендів може бути значно вищою за середньоринкову (іноді до третини дорожче європейських аналогів). А деякі рідкісні або кузовні деталі доводиться замовляти безпосередньо з Японії, що може значно затягнути терміни ремонту після аварії.

Попри мінуси, японські автомобілі залишаються надійним вибором для більшості автовласників. Проте, перед покупкою важливо тверезо оцінити свої потреби та умови експлуатації, щоб мінімізувати можливі розчарування.

ремонт Японія авто проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
