Шесть скрытых недостатков японских автомобилей

Дата публикации 1 октября 2025 06:00
Японские автомобили: шесть скрытых недостатков
Японские автомобили. Фото: drive.com.au

Японские автомобили уже более полувека имеют репутацию надежных и долговечных, но и они не идеальны. Многие их недостатки связаны с ориентацией на массовое производство и стандартизацию, что позволяет снизить цену.

Об этом сообщил РБК-Украина.

Дешевые материалы

По сравнению с некоторыми европейскими авто, японские модели часто кажутся менее добротными. Это касается как материалов салона (минимализм, аскетичный дизайн в старых моделях), так и общего ощущения качества.

Тонкое ЛКП

Слой краски и лака на многих японских авто тоньше, чем на европейских аналогах (около 80-135 микрон против 100-165). Это приводит к быстрому появлению царапин и сколов, иногда даже до металла, при небрежной эксплуатации.

Шумоизоляция

Даже в моделях среднего класса часто минимальная шумоизоляция. Это делает поездки на высоких скоростях или по плохому покрытию менее комфортными из-за сильного шума шин, двигателя и ветра.

Гибриды и вариаторы

Японские бренды активно используют эти технологии. Однако вариаторы очень чувствительны к качеству обслуживания и масла, а их ремонт дорогой. Гибридные системы также требуют специализированного сервиса и могут потребовать дорогостоящей замены или ремонта аккумуляторных модулей.

Чрезмерная бережливость

Многие японские двигатели настроены на экономию топлива, но это часто означает отсутствие запаса мощности для динамичной езды и медленный разгон, особенно в моделях малого объема. Более старые турбодвигатели также не всегда имеют ресурс, сравнимый с атмосферными.

Запчасти

Цена на оригинальные запчасти для большинства японских брендов может быть значительно выше среднерыночной (иногда до трети дороже европейских аналогов). А некоторые редкие или кузовные детали приходится заказывать непосредственно из Японии, что может значительно затянуть сроки ремонта после аварии.

Несмотря на минусы, японские автомобили остаются надежным выбором для большинства автовладельцев. Тем не менее, перед покупкой важно трезво оценить свои потребности и условия эксплуатации, чтобы минимизировать возможные разочарования.

Максим Сайгак
Автор:
Максим Сайгак
