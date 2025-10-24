Які автомобілі не витримають 10 років без поломок

2015 Ford Mondeo Фото: drive.com.au

Середній вік автомобілів в Україні становить близько 16 років, тому під час купівлі вживаного автомобіля важливо, переконатися, що машина перебуває у гарному технічному стані, та вибрати перевірену модель. Німецька асоціація технічного огляду (TÜV) назвала ненадійні та надійні автомобілі після 10 років експлуатації.

Про це написав Moto.

Реклама

Читайте також:

Як перевіряють авто

TÜV регулярно надає детальні звіти про дефекти, виявлені під час огляду транспортних засобів. У Німеччині обов'язкові ТО проводяться кожні два роки, за винятком нових автомобілів, які вперше відвідують діагностичну станцію після трьох років використання.

Аналізуються ключові компоненти, що впливають на безпеку та надійність автомобіля, такі як гальма, підвіска, кузов, вихлопна система, амортизатори, освітлення та корозія. Кожен огляд проводиться за одними й тими ж протоколами, що забезпечує об'єктивну картину.

Найненадійніші авто

Ось автомобілі, які найчастіше виходять з ладу після 10 років експлуатації:

Dacia Logan: 39,6% автомобілів з дефектами Dacia Duster: 34,1% Renault Twingo: 33% Renault Megane: 32,7% Citroen C3: 31,9% Nissan Qashqai: 31,2% Dacia Sandero: 30,7% Nissan Micra: 30,7% Hyundai i30: 30,5% Ford Mondeo: 30,4%

Також читайте:

Автомобілі, які не здолають пробіг 100 000 км

Експерти назвали найкращий вживаний Volkswagen

Чи надійні автомобілі Hyundai після 160 000 км

Надійні автомобілі

А це перелік легкових автомобілів, які, згідно з аналізами TÜV за 2025 рік, добре працюють навіть після десятиліття використання: