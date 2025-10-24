Відео
Відео

Щонайменше третина цих авто не витримають 10 років

Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 15:14
Які автомобілі не витримають 10 років без поломок
2015 Ford Mondeo Фото: drive.com.au

Середній вік автомобілів в Україні становить близько 16 років, тому під час купівлі вживаного автомобіля важливо, переконатися, що машина перебуває у гарному технічному стані, та вибрати перевірену модель. Німецька асоціація технічного огляду (TÜV) назвала ненадійні та надійні автомобілі після 10 років експлуатації.

Про це написав Moto.

Як перевіряють авто

TÜV регулярно надає детальні звіти про дефекти, виявлені під час огляду транспортних засобів. У Німеччині обов'язкові ТО проводяться кожні два роки, за винятком нових автомобілів, які вперше відвідують діагностичну станцію після трьох років використання.

Аналізуються ключові компоненти, що впливають на безпеку та надійність автомобіля, такі як гальма, підвіска, кузов, вихлопна система, амортизатори, освітлення та корозія. Кожен огляд проводиться за одними й тими ж протоколами, що забезпечує об'єктивну картину.

Найненадійніші авто

Ось автомобілі, які найчастіше виходять з ладу після 10 років експлуатації:

  1. Dacia Logan: 39,6% автомобілів з дефектами
  2. Dacia Duster: 34,1%
  3. Renault Twingo: 33%
  4. Renault Megane: 32,7%
  5. Citroen C3: 31,9%
  6. Nissan Qashqai: 31,2%
  7. Dacia Sandero: 30,7%
  8. Nissan Micra: 30,7%
  9. Hyundai i30: 30,5%
  10. Ford Mondeo: 30,4%

Надійні автомобілі

А це перелік легкових автомобілів, які, згідно з аналізами TÜV за 2025 рік, добре працюють навіть після десятиліття використання:

  1. Porsche 911 Carrera: 5,6% автомобілів з дефектами
  2. Mercedes A-класу: 14,7%
  3. Mercedes B-класу: 14,8%
  4. VW Touareg: 15,1%
  5. Audi A3: 15,9%
  6. VW Golf Plus: 16,2%
  7. Honda Jazz: 16,6%
  8. Mercedes ML/GLE: 16,9%
  9. Mitsubishi ASX: 17,1%
  10. MINI: 17,3%

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
