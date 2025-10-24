Видео
Видео

По меньшей мере треть этих авто не выдержат 10 лет

По меньшей мере треть этих авто не выдержат 10 лет

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:30
обновлено: 15:14
Какие автомобили не выдержат 10 лет без поломок
2015 Ford Mondeo Фото: drive.com.au

Средний возраст автомобилей в Украине составляет около 16 лет, поэтому при покупке подержанного автомобиля важно убедиться, что машина находится в хорошем техническом состоянии, и выбрать проверенную модель. Немецкая ассоциация технического осмотра (TÜV) назвала ненадежные и надежные автомобили после 10 лет эксплуатации.

Об этом написал Moto.

Как проверяют авто

TÜV регулярно предоставляет подробные отчеты о дефектах, выявленных при осмотре транспортных средств. В Германии обязательные ТО проводятся каждые два года, за исключением новых автомобилей, которые впервые посещают диагностическую станцию после трех лет использования.

Анализируются ключевые компоненты, влияющие на безопасность и надежность автомобиля, такие как тормоза, подвеска, кузов, выхлопная система, амортизаторы, освещение и коррозия. Каждый осмотр проводится одним и тем же протоколам, что обеспечивает объективную картину.

Самые ненадежные авто

Вот автомобили, которые чаще всего выходят из строя после 10 лет эксплуатации:

  1. Dacia Logan: 39,6% автомобилей с дефектами
  2. Dacia Duster: 34,1%
  3. Renault Twingo: 33%
  4. Renault Megane: 32,7%
  5. Citroen C3: 31,9%
  6. Nissan Qashqai: 31,2%
  7. Dacia Sandero: 30,7%
  8. Nissan Micra: 30,7%
  9. Hyundai i30: 30,5%
  10. Ford Mondeo: 30,4%

Надежные автомобили

А это перечень легковых автомобилей, которые, согласно анализам TÜV за 2025 год, хорошо работают даже после десятилетия использования:

  1. Porsche 911 Carrera: 5,6% автомобилей с дефектами
  2. Mercedes A-класса: 14,7%
  3. Mercedes B-класса: 14,8%
  4. VW Touareg: 15,1%
  5. Audi A3: 15,9%
  6. VW Golf Plus: 16,2%
  7. Honda Jazz: 16,6%
  8. Mercedes ML/GLE: 16,9%
  9. Mitsubishi ASX: 17,1%
  10. MINI: 17,3%

ремонт авто проблемы автомобиль подержанные авто
Автор:
Автор:
Сергей Якуба
