Какие автомобили не выдержат 10 лет без поломок

По меньшей мере треть этих авто не выдержат 10 лет
Средний возраст автомобилей в Украине составляет около 16 лет, поэтому при покупке подержанного автомобиля важно убедиться, что машина находится в хорошем техническом состоянии, и выбрать проверенную модель. Немецкая ассоциация технического осмотра (TÜV) назвала ненадежные и надежные автомобили после 10 лет эксплуатации.
Как проверяют авто
TÜV регулярно предоставляет подробные отчеты о дефектах, выявленных при осмотре транспортных средств. В Германии обязательные ТО проводятся каждые два года, за исключением новых автомобилей, которые впервые посещают диагностическую станцию после трех лет использования.
Анализируются ключевые компоненты, влияющие на безопасность и надежность автомобиля, такие как тормоза, подвеска, кузов, выхлопная система, амортизаторы, освещение и коррозия. Каждый осмотр проводится одним и тем же протоколам, что обеспечивает объективную картину.
Самые ненадежные авто
Вот автомобили, которые чаще всего выходят из строя после 10 лет эксплуатации:
- Dacia Logan: 39,6% автомобилей с дефектами
- Dacia Duster: 34,1%
- Renault Twingo: 33%
- Renault Megane: 32,7%
- Citroen C3: 31,9%
- Nissan Qashqai: 31,2%
- Dacia Sandero: 30,7%
- Nissan Micra: 30,7%
- Hyundai i30: 30,5%
- Ford Mondeo: 30,4%
Надежные автомобили
А это перечень легковых автомобилей, которые, согласно анализам TÜV за 2025 год, хорошо работают даже после десятилетия использования:
- Porsche 911 Carrera: 5,6% автомобилей с дефектами
- Mercedes A-класса: 14,7%
- Mercedes B-класса: 14,8%
- VW Touareg: 15,1%
- Audi A3: 15,9%
- VW Golf Plus: 16,2%
- Honda Jazz: 16,6%
- Mercedes ML/GLE: 16,9%
- Mitsubishi ASX: 17,1%
- MINI: 17,3%
