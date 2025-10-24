Какие автомобили не выдержат 10 лет без поломок

2015 Ford Mondeo Фото: drive.com.au

Средний возраст автомобилей в Украине составляет около 16 лет, поэтому при покупке подержанного автомобиля важно убедиться, что машина находится в хорошем техническом состоянии, и выбрать проверенную модель. Немецкая ассоциация технического осмотра (TÜV) назвала ненадежные и надежные автомобили после 10 лет эксплуатации.

Как проверяют авто

TÜV регулярно предоставляет подробные отчеты о дефектах, выявленных при осмотре транспортных средств. В Германии обязательные ТО проводятся каждые два года, за исключением новых автомобилей, которые впервые посещают диагностическую станцию после трех лет использования.

Анализируются ключевые компоненты, влияющие на безопасность и надежность автомобиля, такие как тормоза, подвеска, кузов, выхлопная система, амортизаторы, освещение и коррозия. Каждый осмотр проводится одним и тем же протоколам, что обеспечивает объективную картину.

Самые ненадежные авто

Вот автомобили, которые чаще всего выходят из строя после 10 лет эксплуатации:

Dacia Logan: 39,6% автомобилей с дефектами Dacia Duster: 34,1% Renault Twingo: 33% Renault Megane: 32,7% Citroen C3: 31,9% Nissan Qashqai: 31,2% Dacia Sandero: 30,7% Nissan Micra: 30,7% Hyundai i30: 30,5% Ford Mondeo: 30,4%

Надежные автомобили

А это перечень легковых автомобилей, которые, согласно анализам TÜV за 2025 год, хорошо работают даже после десятилетия использования: