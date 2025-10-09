Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Авто Как не купить подержанное авто, которое работало такси

Как не купить подержанное авто, которое работало такси

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 20:40
Как не купить подержанное авто, которое раньше было такси
Такси. Фото: УНИАН

Покупка подержанного автомобиля, который ранее работал в такси или прокатной службе, несет высокие риски из-за значительного износа. Такие авто эксплуатируются интенсивнее: быстро набирают пробег, долго работают на холостом ходу, что приводит к накоплению углерода в двигателе, а частые остановки в городе изнашивают подвеску и сцепление. Продавцы часто скрывают эту историю.

Об этом сообщила компания carVertical

Почему возникают риски

Эксперты не советуют покупать бывшие такси из-за высокой вероятности дорогих ремонтов и более низкой стоимости при дальнейшей перепродаже.

Ключевые признаки бывшего такси:

  • Неестественно большой пробег для возраста авто (до 3-4 раз больше). Будьте осторожны, ведь скручивание одометра является распространенным явлением.
  • Слишком частые записи об обслуживании могут указывать на интенсивную эксплуатацию в таксопарке.
  • Сильный износ руля, рычага КПП, педалей и, особенно, задних сидений.
  • Следы от демонтажа оборудования: просверленные отверстия или остатки клея на приборной панели, где мог стоять таксометр.
  • Подозрительная влажность или сильный запах моющих средств в салоне (после мойки под давлением).
  • Необычный или яркий цвет кузова (например, желтый) или следы неравномерного перекрашивания.
  • Царапины и стертая краска на дверных рамах и в местах вокруг ручек задних дверей от частого использования.
  • Темные пятна или следы на крыше, где мог крепиться знак такси.

Как обезопасить себя

Прежде всего нужно использовать отчеты об истории автомобиля для выявления прошлого коммерческого использования и реального пробега.

Впрочем, бывшее такси может быть и выгодной покупкой. Они часто дешевле других автомобилей, но покупатели должны осознавать риски.

Потенциальные покупатели бывших такси должны провести профессиональный осмотр, чтобы тщательно оценить их состояние. Этот шаг может выявить скрытый износ и потенциальные механические проблемы, которые не сразу заметны.

Однако в большинстве случаев выбор транспортного средства без истории работы в такси может быть более разумной инвестицией. Покупка частного автомобиля может обеспечить большую надежность и спокойствие, уменьшая риск чрезмерного износа и непредвиденного ремонта.

авто такси автомобиль продажа авто подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
