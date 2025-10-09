Відео
Україна
Бойові дії в секторі Газа завершені — у ХАМАС виступили із заявою
Як не купити вживане авто, яке працювало таксі

Як не купити вживане авто, яке працювало таксі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 20:40
Як не купити вживане авто, яке раніше було таксі
Таксі. Фото: УНІАН

Купівля вживаного автомобіля, який раніше працював у таксі чи прокатній службі, несе високі ризики через значне зношення. Такі авто експлуатуються інтенсивніше: швидко набирають пробіг, довго працюють на холостому ходу, що призводить до накопичення вуглецю в двигуні, а часті зупинки в місті зношують підвіску та зчеплення. Продавці часто приховують цю історію.

Про це повідомила компанія carVertical

Чому виникають ризики

Експерти не радять купувати колишні таксі через високу ймовірність дорогих ремонтів та нижчу вартість при подальшому перепродажу.

Ключові ознаки колишнього таксі:

  • Неприродньо великий пробіг для віку авто (до 3-4 разів більше). Будьте обережні, адже скручування одометра є поширеним явищем.
  • Надто часті записи про обслуговування можуть вказувати на інтенсивну експлуатацію в таксопарку.
  • Сильне зношення керма, важеля КПП, педалей та, особливо, задніх сидінь.
  • Сліди від демонтажу обладнання: просвердлені отвори або залишки клею на панелі приладів, де міг стояти таксометр.
  • Підозріла вологість або сильний запах мийних засобів у салоні (після миття під тиском).
  • Незвичайний або яскравий колір кузова (наприклад, жовтий) чи сліди нерівномірного перефарбування.
  • Подряпини та стерта фарба на дверних рамах та у місцях навколо ручок задніх дверей від частого використання.
  • Темні плями чи сліди на даху, де міг кріпитися знак таксі.

Як убезпечитися

Насамперед потрібно використовувати звіти про історію автомобіля для виявлення минулого комерційного використання та реального пробігу.

Втім, колишнє таксі може бути й вигідною покупкою. Вони часто дешевші за інші автомобілі, але покупці мають усвідомлювати ризики.

Потенційні покупці колишніх таксі мають провести професійний огляд, щоб ретельно оцінити їхній стан. Цей крок може виявити приховане зношення та потенційні механічні проблеми, що не одразу помітні.

Проте у більшості випадків вибір транспортного засобу без історії роботи в таксі може бути розумнішою інвестицією. Купівля приватного автомобіля може забезпечити більшу надійність та спокій, зменшуючи ризик надмірного зношення та непередбаченого ремонту.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
