Ефект 30 кілометра: що це таке та чим він загрожує водіям

Водій спить за кермом. Фото: freepik.com

Ефект 30-го кілометра — поширене психологічне явище, яке серйозно впливає на безпеку дорожнього руху. Воно виникає, коли водій починає відчувати підвищену втому, зниження концентрації та уповільнення реакції приблизно через 30-45 хвилин безперервної їзди.

Цей ефект не обмежується лише 30-м кілометром, а є швидше узагальненням та позначає певний період після початку поїздки, коли організм адаптується до монотонності руху, й увага водія починає слабшати, написала "Твоя машина".

Реклама

Читайте також:

Причини виникнення

Тривала їзда по рівній, незмінній дорозі без значних подій або змін ландшафту призводить до монотонності. Мозок починає працювати в автоматичному режимі, що знижує активність уваги.

Реклама

Одноманітність звуків двигуна, рівномірне коливання автомобіля та відсутність різких візуальних стимулів можуть створювати ефект сенсорної депривації, що сприяє сонливості.

Навіть якщо водій добре відпочив перед поїздкою, сам процес керування є стресовим для організму. Постійна концентрація на дорозі, необхідність швидко реагувати на зміни ситуації та утримання тіла в одній позі призводять до фізичної та психічної втоми.

Реклама

На початку поїздки водій зазвичай максимально зосереджений. Однак після проходження початкової фази організм звикає до руху, і може виникнути оманливе відчуття повного контролю та розслабленості, що знижує пильність.

Також читайте:

Як правильно підібрати чохли для крісел авто, щоб не мучитися в дорозі

Як поліція розпізнає несправні автомобілі

Які ризики

Водій починає повільніше реагувати на несподівані ситуації — раптову появу перешкоди, різке гальмування автомобіля попереду, зміну сигналів світлофора.

В умовах втоми та зниженої концентрації водієві стає складніше адекватно оцінювати дорожню ситуацію та ухвалювати правильні рішення.

Периферичний зір погіршується, й водій починає бачити лише те, що знаходиться безпосередньо попереду, ігноруючи потенційні загрози збоку.

Через зниження уваги автомобіль може мимоволі відхилятися від своєї смуги руху або виїжджати на зустрічну смугу.

Нарешті, виникає мікросон — короткочасні (від долі секунди до кількох секунд) епізоди сну, які водій може навіть не усвідомлювати. На високій швидкості це може призвести до фатальних наслідків.

Як мінімізувати ризики

Навіть короткі перерви кожні 1,5-2 години по 15-20 хвилин значно допомагають відновити концентрацію. Можна вийти з машини, розім'ятися, випити води. Звичайно, не варто сідати за кермо втомленим. Також не радять щільно їсти перед поїздкою, адже це може викликати сонливість.

Під час поїздки слід слухати різну музику, аудіокниги, розмовляти з пасажирами. Це допоможе уникнути монотонності.

Також читайте:

Поширені помилки водіїв у заторах, які призводять до ДТП

Чим небезпечна зарядка телефона в автомобілі