Эффект 30 километра: что это такое и чем он грозит водителям

Водитель спит за рулем. Фото: freepik.com

Эффект 30-го километра — распространенное психологическое явление, которое серьезно влияет на безопасность дорожного движения. Оно возникает, когда водитель начинает чувствовать повышенную усталость, снижение концентрации и замедление реакции примерно через 30-45 минут непрерывной езды.

Этот эффект не ограничивается только 30-м километром, а является скорее обобщением и обозначает определенный период после начала поездки, когда организм адаптируется к монотонности движения, и внимание водителя начинает ослабевать, написала "Твоя машина".

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Причины возникновения

Длительная езда по ровной, неизменной дороге без значительных событий или изменений ландшафта приводит к монотонности. Мозг начинает работать в автоматическом режиме, что снижает активность внимания.

Однообразие звуков двигателя, равномерное колебание автомобиля и отсутствие резких визуальных стимулов могут создавать эффект сенсорной депривации, что способствует сонливости.

Даже если водитель хорошо отдохнул перед поездкой, сам процесс управления является стрессовым для организма. Постоянная концентрация на дороге, необходимость быстро реагировать на изменения ситуации и удержание тела в одной позе приводят к физической и психической усталости.

В начале поездки водитель обычно максимально сосредоточен. Однако после прохождения начальной фазы организм привыкает к движению, и может возникнуть обманчивое ощущение полного контроля и расслабленности, что снижает бдительность.

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Какие риски

Водитель начинает медленнее реагировать на неожиданные ситуации — внезапное появление препятствия, резкое торможение впереди идущего автомобиля, смену сигналов светофора.

В условиях усталости и сниженной концентрации водителю становится сложнее адекватно оценивать дорожную ситуацию и принимать правильные решения.

Периферическое зрение ухудшается, и водитель начинает видеть только то, что находится непосредственно впереди, игнорируя потенциальные угрозы сбоку.

Из-за снижения внимания автомобиль может непроизвольно отклоняться от своей полосы движения или выезжать на встречную полосу.

Наконец, возникает микросон — кратковременные (от доли секунды до нескольких секунд) эпизоды сна, которые водитель может даже не осознавать. На высокой скорости это может привести к фатальным последствиям.

Как минимизировать риски

Даже короткие перерывы каждые 1,5-2 часа по 15-20 минут значительно помогают восстановить концентрацию. Можно выйти из машины, размяться, выпить воды. Конечно, не стоит садиться за руль уставшим. Также не советуют плотно есть перед поездкой, ведь это может вызвать сонливость.

Во время поездки следует слушать разную музыку, аудиокниги, разговаривать с пассажирами. Это поможет избежать монотонности.

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