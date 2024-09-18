Как водителям избежать опасных ошибок в пробках — ответ инструктора

Дорожная пробка. Фото: УНИАН

Четыре самых распространенных ошибок украинских автомобилистов, которые они допускают в пробках, могут привести к аварийным ситуациям на дороге. Обратив внимание на рекомендации инструктора, водители могут уменьшить риски и сделать поездки более комфортными и безопасными.

Об этом написала Avtosota.

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1. Резкое ускорение или торможение

Такие действия привычны в пробках. Они могут нанести вред автомобилю, а также повышают вероятность аварий. Важно соблюдать плавный стиль вождения, что способствует безопасности и сохраняет элементы автомобиля.

2. Объезд через обочину или встречную полосу

Многие водители пытаются обойти пробки по обочине или встречной полосе. Это не только незаконно, но и опасно, ведь увеличивает риск ДТП и может привести к серьезным штрафам за нарушение ПДД.

3. Постоянное торможение при частых остановках

Во время стояния в пробках это приводит к быстрому износу тормозной системы. Старайтесь поддерживать равномерный темп, оставляя достаточную дистанцию до автомобиля впереди, чтобы снизить необходимость в частом торможении.

4. Частое вращение руля

Необоснованные движения рулем могут запутать других водителей и повысить риск аварий. В плотном движении важно соблюдать стабильный и предсказуемый стиль вождения для безопасности всех участников дорожного движения.

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