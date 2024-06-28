Четыре простых упражнения для водителя, чтобы восстановить кровообращение, стоя в пробке

Довольный водитель. Фото: freepik.com

Длительное пребывание водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Чтобы исправить эту проблему, не нужно выходить из машины и идти в спортзал, достаточно стоя в пробке, выполнить несколько упражнений, которые положительно повлияют как на состояние здоровья, так и на концентрацию автомобилиста.

Об этом написала Avtosota.

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Подъем стопы

Подъем стопы на носок с повторением 20-30 раз. Эти движения помогут разогнать кровь и покачать икроножные мышцы.

Вакуум живота

Нужно максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это действие направлено на тонус прямой и поперечной мышц живота, внутренних и наружных косых мышц, выпрямителей позвоночника, многораздельных мышц, квадратной мышцы поясницы, диафрагмы и мышц тазового дна.

Надувание щек

Одно из эффективных упражнений на улучшение концентрации – максимальное надувание щек. Нужно задержать дыхание и продержать лицо в таком состоянии до боли, после чего резко выдохнуть. Достаточно трех-четырех повторения.

Эспандер

Берите с собой в машину кистевой эспандер, эффективно разгоняющий кровь в организме. Достаточно по 15 повторений на каждую руку.

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