Чотири прості вправи для водія, щоб відновити кровообіг, стоячі в заторі

Задоволений водій. Фото: freepik.com

Тривале перебування водія за кермом призводить до порушення кровообігу. Щоб виправити цю проблему, не потрібно виходити з машини та йти до спортзалу, достатньо, стоячи в заторі, виконати кілька вправ, які позитивно вплинуть як на стан здоров’я, так і на концентрацію автомобіліста.

Про це написала Avtosota.

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Підйом стопи

Підйоми стопи на носок із повторенням 20-30 разів. Ці рухи допоможуть розігнати кров та похитати литкові м’язи.

Вакуум живота

Потрібно максимально підтягнути живіт до хребта на видиху. Ця дія спрямована на тонус прямого та поперечного м’язів живота, внутрішніх й зовнішніх косих м’язів, випрямлячів хребта, багатороздільних м’язів, квадратного м'яза попереку, діафрагми та м’язів тазового дна.

Надування щік

Одна з ефективних вправ на поліпшення концентрації — максимальне надування щік. Потрібно затримати дихання та протримати обличчя в такому стані до відчуття болю, після чого різко видихнути. Достатньо три-чотири повторення.

Еспандер

Беріть з собою в машину кистьовий еспандер, який ефективно розганяє кров в організмі. Достатньо по 15 повторень на кожну руку.

Раніше ми писали, які пошкодження можуть бути в абсолютно нового авто та як їх вчасно помітити. Також розповідали, чому автомобіль може загорітися та що робити у разі пожежі.