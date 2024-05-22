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Автоексперт попередив водіїв про небезпеку у разі неправильної посадки за кермом

22 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Через невідрегульоване крісло водій перебуває в небезпеці — попередження експерта
Погана посадка водія. Фото: brightmile.io
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобільний експерт наголосив на важливості правильного регулювання автокрісла для кожного водія. Від цього залежить комфорт та безпека за кермом.

Про це написав Express.

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Автомобільний експерт LeaseCar.uk Тім Алкок, зазначив, що всі водії повинні регулярно перевіряти, чи правильно відрегульовано їхнє автокрісло.

"Багато з нас, мабуть, винні в тому, що не перевіряють, чи наше сидіння та підголівник відрегульовані в правильному положенні щоразу, коли ми сідаємо в автомобіль", — підкреслив Алкок. — "Неправильне сидіння не лише поставить під загрозу вашу безпеку в разі зіткнення, але може викликати дискомфорт під час водіння протягом тривалого часу та потенційно призвести до довгострокових проблем зі спиною та шиєю".

Як відрегулювати крісло водія

  • Положення ніг. Водій має повністю натискати на педалі, не витягаючи ноги. Коліна не повинні бути прямими, а трохи зігнуті.
  • Висота сидіння. Водій повинен мати повний огляд дороги попереду, а не виглядати з-під верхньої частина приладової панелі.
  • Відстань до керма. Водій не повинен тягнутися за кермом. Його руки мають бути трохи зігнуті в ліктях, а не витягнуті. Така посадка також забезпечить ефективнішу роботу подушки безпеки в разі ДТП.
  • Положення підголівника. Він має перебувати на рівні маківки голови та торкатися потилиці. Таке положення підголівника запобігає травмам шиї під час зіткнення.
  • Кут нахилу спинки. Водію має бути зручно, спина не повинна напружуватися. Оберіть такий кут нахилу, щоб сидіння підтримувало поперек.

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