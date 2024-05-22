Через невідрегульоване крісло водій перебуває в небезпеці — попередження експерта

Погана посадка водія. Фото: brightmile.io

Автомобільний експерт наголосив на важливості правильного регулювання автокрісла для кожного водія. Від цього залежить комфорт та безпека за кермом.

Про це написав Express.

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Автомобільний експерт LeaseCar.uk Тім Алкок, зазначив, що всі водії повинні регулярно перевіряти, чи правильно відрегульовано їхнє автокрісло.

"Багато з нас, мабуть, винні в тому, що не перевіряють, чи наше сидіння та підголівник відрегульовані в правильному положенні щоразу, коли ми сідаємо в автомобіль", — підкреслив Алкок. — "Неправильне сидіння не лише поставить під загрозу вашу безпеку в разі зіткнення, але може викликати дискомфорт під час водіння протягом тривалого часу та потенційно призвести до довгострокових проблем зі спиною та шиєю".

Як відрегулювати крісло водія

Положення ніг. Водій має повністю натискати на педалі, не витягаючи ноги. Коліна не повинні бути прямими, а трохи зігнуті.

Водій має повністю натискати на педалі, не витягаючи ноги. Коліна не повинні бути прямими, а трохи зігнуті. Висота сидіння. Водій повинен мати повний огляд дороги попереду, а не виглядати з-під верхньої частина приладової панелі.

Водій повинен мати повний огляд дороги попереду, а не виглядати з-під верхньої частина приладової панелі. Відстань до керма. Водій не повинен тягнутися за кермом. Його руки мають бути трохи зігнуті в ліктях, а не витягнуті. Така посадка також забезпечить ефективнішу роботу подушки безпеки в разі ДТП.

Водій не повинен тягнутися за кермом. Його руки мають бути трохи зігнуті в ліктях, а не витягнуті. Така посадка також забезпечить ефективнішу роботу подушки безпеки в разі ДТП. Положення підголівника. Він має перебувати на рівні маківки голови та торкатися потилиці. Таке положення підголівника запобігає травмам шиї під час зіткнення.

Він має перебувати на рівні маківки голови та торкатися потилиці. Таке положення підголівника запобігає травмам шиї під час зіткнення. Кут нахилу спинки. Водію має бути зручно, спина не повинна напружуватися. Оберіть такий кут нахилу, щоб сидіння підтримувало поперек.

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