Експерти пояснили, як не пошкодити авто, переїжджаючи лежачого поліцейського

Проїзд лежачого поліцейського. Фото: dexpens.com

Високі штучні бар'єри на дорозі, які називають "лежачими поліцейськими", в основному встановлюють перед пішохідними переходами для збільшення безпеки руху, адже вони змушують водія зменшувати швидкість. Якщо проїхати через перешкоду необережно, можна серйозно пошкодити автомобіль.

Як правильно проїхати перешкоду написав SUV News.

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Завчасно знижуйте швидкість

Сповільнюйте рух перед тим, як під’їхати до лежачого поліцейського. Якщо загальмувати раптово перед бар'єром, це може пошкодити підвіску та інші частини автомобіля.

Долайте перешкоду на низькій швидкості

Найкраще на першій або другій передачі. Це дозволить пом’якшити удар та зменшить навантаження на підвіску автомобіля.

Розподіляйте вагу рівномірно

Найкраще проїжджати бар'єр точно по центру так, щоб обидва колеса одночасно перетинали лежачого поліцейського.

Уникайте різких рухів

Різкі рухи та повороти збільшують навантаження на окремі частини автомобіля та можуть спричинити пошкодження.

Перевірте стан автомобіля

Після проїзду кількох лежачих поліцейських перевірте насамперед стан підвісок та шин. Вчасне розпізнання проблеми допоможе уникнути серйозних пошкоджень та забезпечить безпеку подальшої поїздки.

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