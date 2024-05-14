Эксперты объяснили, как не повредить авто, переезжая лежащего полицейского

Проезд лежащего полицейского. Фото: dexpens.com

Высокие искусственные барьеры на дороге, которые называют "лежащими полицейскими", в основном устанавливают перед пешеходными переходами для увеличения безопасности движения, ведь они заставляют водителя сбавлять скорость. Если проехать через препятствие неосторожно, можно серьезно повредить автомобиль.

Как правильно проехать препятствие написал SUV News.

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Заблаговременно снижайте скорость

Замедляйте движение перед тем, как подъехать к лежащему полицейскому. Если внезапно затормозить перед барьером, это может повредить подвеску и другие части автомобиля.

Преодолейте препятствие на низкой скорости

Лучше всего на первой или второй передаче. Это позволит смягчить удар и снизит нагрузку на подвеску автомобиля.

Распределяйте вес равномерно

Лучше всего проезжать барьер точно по центру так, чтобы оба колеса одновременно пересекали лежащего полицейского.

Избегайте резких движений

Резкие движения и повороты увеличивают нагрузку на отдельные части автомобиля и могут привести к повреждению.

Проверьте состояние автомобиля

После проезда нескольких лежачих полицейских проверьте состояние подвесок и шин. Вовремя обнаруженная проблема поможет избежать серьезных повреждений и обеспечит безопасность дальнейшей поездки.

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