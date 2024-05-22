Из-за неотрегулированного кресла водитель находится в опасности — предупреждение эксперта

Автоэксперт предупредил водителей об опасности в случае неправильной посадки за рулем
Автомобильный эксперт отметил важность правильной регулировки автокресла для каждого водителя. От этого зависит комфорт и безопасность за рулем.
Об этом написал Express.
Автомобильный эксперт LeaseCar.uk Тим Алкок отметил, что все водители должны регулярно проверять, правильно ли отрегулировано их автокресло.
"Многие из нас, по-видимому, виноваты в том, что не проверяют, отрегулированы ли наше сиденье и подголовник в правильном положении каждый раз, когда мы садимся в автомобиль", — подчеркнул Алкок. — "Неправильное сиденье не только поставит под угрозу вашу безопасность в случае столкновения, но может вызвать дискомфорт во время вождения длительное время и потенциально привести к долгосрочным проблемам со спиной и шеей".
Как отрегулировать водительское кресло
- Положение ног. Водитель должен полностью нажимать на педали, не вытягивая ноги. Колени не должны быть прямыми, а немного изогнуты.
- Высота сиденья. Водитель должен иметь полный обзор дороги впереди, а не выглядывать из-под верхней части приборной панели.
- Расстояние до руля. Водитель не должен тянуться за рулем. Его руки должны быть немного изогнуты в локтях, а не вытянуты. Такая посадка также обеспечит более эффективную работу подушки безопасности при ДТП.
- Положение подголовника. Он должен находиться на уровне макушки головы и касаться затылка. Такое положение подголовника предотвращает травмы шеи во время столкновения.
- Угол наклона спинки. Водителю должно быть удобно, спина не должна напрягаться. Выберите такой угол наклона, чтобы сиденье поддерживало поясницу.
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