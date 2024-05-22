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Автоэксперт предупредил водителей об опасности в случае неправильной посадки за рулем

22 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Из-за неотрегулированного кресла водитель находится в опасности — предупреждение эксперта
Плохая посадка водителя. Фото: brightmile.io
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобильный эксперт отметил важность правильной регулировки автокресла для каждого водителя. От этого зависит комфорт и безопасность за рулем.

Об этом написал Express.

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Автомобильный эксперт LeaseCar.uk Тим Алкок отметил, что все водители должны регулярно проверять, правильно ли отрегулировано их автокресло.

"Многие из нас, по-видимому, виноваты в том, что не проверяют, отрегулированы ли наше сиденье и подголовник в правильном положении каждый раз, когда мы садимся в автомобиль", — подчеркнул Алкок. — "Неправильное сиденье не только поставит под угрозу вашу безопасность в случае столкновения, но может вызвать дискомфорт во время вождения длительное время и потенциально привести к долгосрочным проблемам со спиной и шеей".

Как отрегулировать водительское кресло

  • Положение ног. Водитель должен полностью нажимать на педали, не вытягивая ноги. Колени не должны быть прямыми, а немного изогнуты.
  • Высота сиденья. Водитель должен иметь полный обзор дороги впереди, а не выглядывать из-под верхней части приборной панели.
  • Расстояние до руля. Водитель не должен тянуться за рулем. Его руки должны быть немного изогнуты в локтях, а не вытянуты. Такая посадка также обеспечит более эффективную работу подушки безопасности при ДТП.
  • Положение подголовника. Он должен находиться на уровне макушки головы и касаться затылка. Такое положение подголовника предотвращает травмы шеи во время столкновения.
  • Угол наклона спинки. Водителю должно быть удобно, спина не должна напрягаться. Выберите такой угол наклона, чтобы сиденье поддерживало поясницу.

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