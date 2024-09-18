Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Поширені помилки водіїв у заторах, які призводять до пошкодження авто та ДТП arrow

Поширені помилки водіїв у заторах, які призводять до пошкодження авто та ДТП

18 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Як водіям уникнути небезпечних помилок в заторах — відповідь інструктора
Дорожній затор. Фото: УНІАН
Святослав Мотюженко - Редактор

Чотири найпоширеніші помилки українських автомобілістів, яких вони припускаються в заторах, можуть призвести до аварійних ситуацій на дорозі. Звернувши увагу на рекомендації інструктора, водії можуть зменшити ризики та зробити поїздки комфортнішими та безпечнішими.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

1. Різке прискорення або гальмування

Такі дії є звичними у заторах. Вони можуть завдати шкоди авто, а також підвищують ймовірність аварій. Важливо дотримуватися плавного стилю водіння, що сприяє безпеці та зберігає елементи автомобіля.

2. Об’їзд через узбіччя або зустрічну смугу

Багато водіїв намагаються обійти затори узбіччям або зустрічною смугою. Це не лише незаконно, але й небезпечно, адже збільшує ризик ДТП та може призвести до серйозних штрафів за порушення правил дорожнього руху.

3. Постійне гальмування при частих зупинках

Під час стояння у заторах це призводить до швидкого зношення гальмівної системи. Намагайтеся підтримувати рівномірний темп, залишаючи достатню дистанцію до автомобіля попереду, щоб зменшити необхідність у частому гальмуванні.

4. Часте обертання керма

Необґрунтовані рухи кермом можуть заплутати інших водіїв та підвищити ризик аварій. У щільному русі важливо дотримуватися стабільного та передбачуваного стилю водіння для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Раніше ми писали про чотири прості вправи для здоров'я водія, які можна виконувати, стоячи в заторі. Також розповідали, як їзда за вантажівками по шосе заощаджує паливо, але створює п'ять великих ризиків.

авто затори автомобіль водії помилки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію