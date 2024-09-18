Як водіям уникнути небезпечних помилок в заторах — відповідь інструктора

Дорожній затор. Фото: УНІАН

Чотири найпоширеніші помилки українських автомобілістів, яких вони припускаються в заторах, можуть призвести до аварійних ситуацій на дорозі. Звернувши увагу на рекомендації інструктора, водії можуть зменшити ризики та зробити поїздки комфортнішими та безпечнішими.

Про це написала Avtosota.

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1. Різке прискорення або гальмування

Такі дії є звичними у заторах. Вони можуть завдати шкоди авто, а також підвищують ймовірність аварій. Важливо дотримуватися плавного стилю водіння, що сприяє безпеці та зберігає елементи автомобіля.

2. Об’їзд через узбіччя або зустрічну смугу

Багато водіїв намагаються обійти затори узбіччям або зустрічною смугою. Це не лише незаконно, але й небезпечно, адже збільшує ризик ДТП та може призвести до серйозних штрафів за порушення правил дорожнього руху.

3. Постійне гальмування при частих зупинках

Під час стояння у заторах це призводить до швидкого зношення гальмівної системи. Намагайтеся підтримувати рівномірний темп, залишаючи достатню дистанцію до автомобіля попереду, щоб зменшити необхідність у частому гальмуванні.

4. Часте обертання керма

Необґрунтовані рухи кермом можуть заплутати інших водіїв та підвищити ризик аварій. У щільному русі важливо дотримуватися стабільного та передбачуваного стилю водіння для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

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