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Водіїв попередили про шкоду від тривалого простою автомобіля на холостому ході

20 червня 2024 16:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Скільки можна стояти на холостому ході, щоб не зашкодити автомобілю
Авто в заторі на холостому ході. Фото: bbc.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ступінь зносу вузлів та агрегатів автомобіля на холостому ході не перевищує шкоди, яка виникає під час звичайної їзди. Негативні наслідки такої експлуатації машини є, але вони мають інший характер.

Про це повідомив Dexpens.

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Міфи про холостий хід

Холостого ходу в процесі управління транспортним засобом уникнути неможливо. Деякі автомобілісти, запевняють, що при тривалому перебуванні в заторі, краще глушити двигун автомобіля. Нібито це зменшить знос мотора та скоротить витрати палива.

Насправді саме при старті автомобіля споживається підвищена кількість пального та створюється величезне навантаження на силовий агрегат.

Справжня проблема та як її уникнути

Головна проблема холостого ходу в тому, що при простої на низьких оборотах в моторній оливі прискорюється формування нашарувань, які ускладнюють роботу двигуна. Якщо їх накопичиться надто багато, то проблеми можуть з'явиться, зокрема з масляною помпою.

Для того, щоб у довгостроковій перспективі не довести ситуацію до серйозного ремонту, досвідчені водії рекомендують після кожного простою від 15 хвилин на холостому ходу доводити двигун до високих обертів в 4-5 тис. на нетривалий час.

Раніше водіїв попередили, чому під час заміни оливи доведеться міняти одну деталь авто. Також ми писали про чотири найпоширеніші помилки водіїв, які призводять до швидкого зносу двигуна.

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