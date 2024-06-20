Сколько можно стоять на холостом ходу, чтобы не навредить автомобилю

Автомобиль в пробке на холостом ходу. Фото: bbc.com

Степень износа узлов и агрегатов автомобиля на холостом ходу не превышает вреда, возникающего при обычной езде. Негативные последствия такой эксплуатации машины есть, но они носят другой характер.

Об этом сообщил Dexpens.

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Мифы о холостом ходе

Холостого хода в процессе управления транспортным средством избежать невозможно. Некоторые автомобилисты уверяют, что при длительном пребывании в пробке, лучше глушить двигатель автомобиля. Якобы это уменьшит износ двигателя и сократит расход топлива.

На самом деле, именно при старте автомобиля потребляется повышенное количество горючего и создается огромная нагрузка на силовой агрегат.

Настоящая проблема и как ее избежать

Главная проблема холостого хода в том, что при простое на низких оборотах в моторном масле ускоряется формирование наслоений, усложняющих работу двигателя. Если их накопится слишком много, то проблемы могут возникнуть, в частности с масляным насосом.

Для того чтобы в долгосрочной перспективе не довести ситуацию до серьезного ремонта, опытные водители рекомендуют после каждого простоя длительностью от 15 минут на холостом ходу доводить двигатель до высоких оборотов в 4-5 тыс. на непродолжительное время.

Ранее водителей предупредили, почему во время замены масла придется менять одну деталь автомобиля. Также мы писали о четырех самых распространенных ошибках водителей, приводящих к быстрому износу двигателя.