Головна Авто Що найчастіше ламається в автомобілях восени

Що найчастіше ламається в автомобілях восени

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 06:00
Зона особливої уваги: найчастіші поломки авто восени
Оперативний ремонт авто. Фото: freepik.com

Осінні перепади температур, підвищена вологість та перші заморозки стають справжнім випробуванням для багатьох систем автомобіля. Саме в цей період автосервіси переживають справжній наплив клієнтів, адже деякі поломки трапляються значно частіше.

Що саме найчастіше виходить з ладу в автомобілях з приходом осені.

Акумулятор

Стан батареї залежить від температури навколишнього середовища. Влітку навіть старий акумулятор може справно працювати, адже плюсова температура сприяє хімічним реакціям. Однак, з настанням холодів, його місткість знижується, а пусковий струм слабшає.

При перших осінніх заморозках багато водіїв стикаються з проблемою, коли двигун не заводиться. Акумулятор, який вже вичерпав свій ресурс, просто не може видати достатній струм для запуску холодного двигуна.

Гальмівна система

Дощі, бруд, інертні речовини на дорогах негативно впливають на стан гальмівних колодок, дисків та супортів. Підвищена вологість сприяє корозії та прискорює зношення.

Під час дощу гальмівний шлях збільшується. Якщо колодки та диски зношені, а гальмівна рідина давно не мінялася, ефективність системи значно знижується.

Кліматична система

Восени водії починають користуватися обігрівом салону, обдувом вікон, а також системою вентиляції.

Запотівання вікон, яке є типовим явищем для осені, може бути спричинене забитим салонним фільтром або несправністю в системі обдуву. Забруднений фільтр не лише погіршує циркуляцію повітря, а й стає розсадником бактерій та грибків.

Підвіска

Восени, з появою перших ям, наповнених водою, стан підвіски може погіршитися. Потрапляння в таку пастку може призвести до пошкодження амортизаторів, сайлентблоків та інших елементів.

Крім того, зниження температури робить гумові та пластикові деталі підвіски менш еластичними та більш схильними до тріщин.

Зношені амортизатори не лише погіршують комфорт водіння, а й збільшують гальмівний шлях, що особливо небезпечно в умовах мокрої дороги.

Система склоочистки

Дощі, бруд та сльота з-під коліс зустрічних авто роблять огляд значно гіршим. Несправні або зношені двірники не можуть ефективно очистити скло, залишаючи розводи та брудні смуги.

Також, в холодну пору року рідина омивача може замерзнути, якщо в бачок залита літня рідина або звичайна вода. Замерзання може пошкодити бачок та форсунки, що потребуватиме дорогого ремонту. Тому осінь — це час для заміни літньої рідини на незамерзайку.

ремонт авто осінь проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
