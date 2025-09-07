Відео
Головна Авто Водії забувають про це, а потім не можуть повернути кермо

Водії забувають про це, а потім не можуть повернути кермо

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 14:22
Коли міняти рідину, без якої важко повернути кермо автомобіля
Водій за кермом. Фото: freepik.com

Рідина гідропідсилювача керма полегшує водіння автомобіля, перетворюючи поворот з важкого тренування на легкий рух. З часом вона втрачає свої властивості та забруднюється. Важливо знати, коли її перевіряти та замінювати, щоб уникнути неприємностей на дорозі та дорогого ремонту.

Про це написав Jalopnik.

Коли міняти рідину

Рідина гідропідсилювача керма виконує дві основні функції: змащує компоненти системи та створює гідравлічний тиск, що допомагає повертати колеса.

Використання забрудненої рідини створює надмірне навантаження на помпу гідропідсилювача керма, що може призвести до його зносу. Ігнорування проблеми може спричинити корозію внутрішніх деталей та потрапляння металевої стружки в систему, що, своєю чергою, призведе до дорогого ремонту.

Хоча багато сучасних автовиробників переходять на електронні підсилювачі керма, більшість автомобілів усе ще використовують гідравліку, яка потребує регулярного обслуговування. Доливання рідини, а ще краще її повна заміна з промиванням системи — запорука довгої та надійної роботи автомобіля.

Періодичність заміни рідини залежить від моделі авто. Зазвичай виробники вказують рекомендовані інтервали в посібнику з експлуатації. Якщо такої інформації немає, варто замінювати рідину кожні 80 000 км або раз на п'ять років. Втім, якщо рідина забруднена, її слід замінити негайно.

Ознаки забруднення

Згодом рідина гідропідсилювача керма втрачає в'язкість та накопичує металеву стружку та бруд, що може спричинити серйозні проблеми.

Визначити, що рідина потребує заміни, можна за такими ознаками:

  • Важке кермо. Якщо водію стало важче крутити кермо, це може бути першою ознакою нестачі або забруднення рідини.
  • Незвичайні звуки. Під час поворотів керма можна почути свист або інші дивні шуми. Це часто вказує на наявність повітря або бруду в системі.
  • Зміна кольору та запах. Свіжа рідина гідропідсилювача керма, зазвичай, має яскраво-червоний колір. Якщо вона стала темною або має запах гарі, це вірна ознака, що вона втратила свої властивості.

ремонт авто поради автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
