Коли міняти рідину, без якої важко повернути кермо автомобіля

Водій за кермом. Фото: freepik.com

Рідина гідропідсилювача керма полегшує водіння автомобіля, перетворюючи поворот з важкого тренування на легкий рух. З часом вона втрачає свої властивості та забруднюється. Важливо знати, коли її перевіряти та замінювати, щоб уникнути неприємностей на дорозі та дорогого ремонту.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Коли міняти рідину

Рідина гідропідсилювача керма виконує дві основні функції: змащує компоненти системи та створює гідравлічний тиск, що допомагає повертати колеса.

Використання забрудненої рідини створює надмірне навантаження на помпу гідропідсилювача керма, що може призвести до його зносу. Ігнорування проблеми може спричинити корозію внутрішніх деталей та потрапляння металевої стружки в систему, що, своєю чергою, призведе до дорогого ремонту.

Хоча багато сучасних автовиробників переходять на електронні підсилювачі керма, більшість автомобілів усе ще використовують гідравліку, яка потребує регулярного обслуговування. Доливання рідини, а ще краще її повна заміна з промиванням системи — запорука довгої та надійної роботи автомобіля.

Періодичність заміни рідини залежить від моделі авто. Зазвичай виробники вказують рекомендовані інтервали в посібнику з експлуатації. Якщо такої інформації немає, варто замінювати рідину кожні 80 000 км або раз на п'ять років. Втім, якщо рідина забруднена, її слід замінити негайно.

Також читайте:

Чому не працює кермо автомобіля: причини та розв'язання проблеми

Три корисні приховані функції в авто

Допоможе одна вправа: як подолати страх водіння

Ознаки забруднення

Згодом рідина гідропідсилювача керма втрачає в'язкість та накопичує металеву стружку та бруд, що може спричинити серйозні проблеми.

Визначити, що рідина потребує заміни, можна за такими ознаками: