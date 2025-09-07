Видео
Водители забывают об этом, а потом не могут повернуть руль

Водители забывают об этом, а потом не могут повернуть руль

Дата публикации 7 сентября 2025 14:22
Когда менять жидкость, без которой трудно повернуть руль автомобиля
Водитель за рулем. Фото: freepik.com

Жидкость гидроусилителя руля облегчает вождение автомобиля, превращая поворот из тяжелой тренировки в легкое движение. Со временем она теряет свои свойства и загрязняется. Важно знать, когда ее проверять и заменять, чтобы избежать неприятностей на дороге и дорогостоящего ремонта.

Об этом написал Jalopnik.

Когда менять жидкость

Жидкость гидроусилителя руля выполняет две основные функции: смазывает компоненты системы и создает гидравлическое давление, которое помогает поворачивать колеса.

Использование загрязненной жидкости создает чрезмерную нагрузку на помпу гидроусилителя руля, что может привести к его износу. Игнорирование проблемы может спровоцировать коррозию внутренних деталей и попаданию металлической стружки в систему, что, в свою очередь, приведет к дорогостоящему ремонту.

Хотя многие современные автопроизводители переходят на электронные усилители руля, большинство автомобилей все еще используют гидравлику, которая требует регулярного обслуживания. Долив жидкости, а еще лучше ее полная замена с промывкой системы — залог долгой и надежной работы автомобиля.

Периодичность замены жидкости зависит от модели авто. Обычно производители указывают рекомендуемые интервалы в руководстве по эксплуатации. Если такой информации нет, стоит заменять жидкость каждые 80 000 км или раз в пять лет. Впрочем, если жидкость загрязнена, ее следует поменять немедленно.

Признаки загрязнения

Со временем жидкость гидроусилителя руля теряет вязкость и накапливает металлическую стружку и грязь, что может вызвать серьезные проблемы.

Определить, что жидкость требует замены, можно по следующим признакам:

  • Тяжелый руль. Если водителю стало труднее крутить руль, это может быть первым признаком недостатка или загрязнения жидкости.
  • Необычные звуки. Во время поворотов руля можно услышать свист или другие странные шумы. Это часто указывает на наличие воздуха или грязи в системе.
  • Изменение цвета и запах. Свежая жидкость гидроусилителя руля, как правило, имеет ярко-красный цвет. Если она стала темной или имеет запах гари, это верный признак, что она потеряла свои свойства.

