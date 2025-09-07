Когда менять жидкость, без которой трудно повернуть руль автомобиля

Водители забывают об этом, а потом не могут повернуть руль
Жидкость гидроусилителя руля облегчает вождение автомобиля, превращая поворот из тяжелой тренировки в легкое движение. Со временем она теряет свои свойства и загрязняется. Важно знать, когда ее проверять и заменять, чтобы избежать неприятностей на дороге и дорогостоящего ремонта.
Об этом написал Jalopnik.
Когда менять жидкость
Жидкость гидроусилителя руля выполняет две основные функции: смазывает компоненты системы и создает гидравлическое давление, которое помогает поворачивать колеса.
Использование загрязненной жидкости создает чрезмерную нагрузку на помпу гидроусилителя руля, что может привести к его износу. Игнорирование проблемы может спровоцировать коррозию внутренних деталей и попаданию металлической стружки в систему, что, в свою очередь, приведет к дорогостоящему ремонту.
Хотя многие современные автопроизводители переходят на электронные усилители руля, большинство автомобилей все еще используют гидравлику, которая требует регулярного обслуживания. Долив жидкости, а еще лучше ее полная замена с промывкой системы — залог долгой и надежной работы автомобиля.
Периодичность замены жидкости зависит от модели авто. Обычно производители указывают рекомендуемые интервалы в руководстве по эксплуатации. Если такой информации нет, стоит заменять жидкость каждые 80 000 км или раз в пять лет. Впрочем, если жидкость загрязнена, ее следует поменять немедленно.
Признаки загрязнения
Со временем жидкость гидроусилителя руля теряет вязкость и накапливает металлическую стружку и грязь, что может вызвать серьезные проблемы.
Определить, что жидкость требует замены, можно по следующим признакам:
- Тяжелый руль. Если водителю стало труднее крутить руль, это может быть первым признаком недостатка или загрязнения жидкости.
- Необычные звуки. Во время поворотов руля можно услышать свист или другие странные шумы. Это часто указывает на наличие воздуха или грязи в системе.
- Изменение цвета и запах. Свежая жидкость гидроусилителя руля, как правило, имеет ярко-красный цвет. Если она стала темной или имеет запах гари, это верный признак, что она потеряла свои свойства.
