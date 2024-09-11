Как водителю правильно держать руль автомобиля — ответ инструктора

Руки водителя на руле. Фото: local21news.com

Комфорт и безопасность водителя во время езды во многом зависят от правильного хвата руля. Если это делать кое-как, может возникнуть преждевременная усталость, усложнится управление автомобилем, что приведет к аварийной ситуации.

Об этом написал SUV News.

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Как держать руль

Вариант 1. Сравните руль с циферблатом часов. Удобно держать руки на руле левой рукой в положении "10 часов" и правой рукой на "2 часа". Это классический хват, позволяющий легко контролировать руль и без труда выполнять повороты.

Сравните руль с циферблатом часов. Удобно держать руки на руле левой рукой в положении "10 часов" и правой рукой на "2 часа". Это классический хват, позволяющий легко контролировать руль и без труда выполнять повороты. Вариант 2. Можно держать руки в позициях "8 часов" для левой руки и "4 часа" для правой. Это снижает нагрузку на руки водителя и обеспечивает комфорт во время поездки.

Почему следует держать руль правильно

Уменьшение усталости. Правильный хват снижает напряжение в мышцах, что меньше утомляет водителя во время долгих поездок.

Правильный хват снижает напряжение в мышцах, что меньше утомляет водителя во время долгих поездок. Комфорт на поворотах. Правильное расположение рук делает повороты более удобными и плавными.

Правильное расположение рук делает повороты более удобными и плавными. Безопасность. Удобный контроль руля и меньшая усталость помогают водителю сосредоточиться на дороге и лучше избегать опасных ситуаций.

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