Як водієві правильно тримати кермо автомобіля — відповідь інструктора

Для безпечної їзди — як водієві правильно тримати кермо автомобіля
11 вересня 2024 06:00
Руки водія на кермі. Фото: local21news.com
Комфорт та безпека водія під час їзди багато в чому залежить від правильного хвата керма. Якщо робити це абияк, може виникнути передчасна втома, ускладниться керування автомобілем, що може призвести до аварійної ситуації.
Про це написав SUV News.
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Як тримати кермо
- Варіант 1. Порівняйте кермо з циферблатом годинника. Зручно тримати руки на кермі лівою рукою у положенні "10 годин" та правою рукою на "2 години". Це класичний хват, який дозволяє легко контролювати кермо та без зусиль виконувати повороти.
- Варіант 2. Можна тримати руки в позиціях "8 годин" для лівої руки та "4 години" для правої. Це знижує навантаження на руки водія та забезпечує комфорт під час поїздки.
Чому варто тримати кермо правильно
- Зменшення втоми. Правильний хват знижує напруження в м’язах, що менше втомлює водія під час довгих поїздок.
- Комфорт на поворотах. Правильне розташування рук робить повороти зручнішими та плавнішими.
- Безпека. Зручний контроль керма та менша втома допомагають водієві зосередитися на дорозі та краще уникати небезпечних ситуацій.
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