Як водієві правильно тримати кермо автомобіля — відповідь інструктора

Руки водія на кермі. Фото: local21news.com

Комфорт та безпека водія під час їзди багато в чому залежить від правильного хвата керма. Якщо робити це абияк, може виникнути передчасна втома, ускладниться керування автомобілем, що може призвести до аварійної ситуації.

Про це написав SUV News.

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Як тримати кермо

Варіант 1. Порівняйте кермо з циферблатом годинника. Зручно тримати руки на кермі лівою рукою у положенні "10 годин" та правою рукою на "2 години". Це класичний хват, який дозволяє легко контролювати кермо та без зусиль виконувати повороти.

Порівняйте кермо з циферблатом годинника. Зручно тримати руки на кермі лівою рукою у положенні "10 годин" та правою рукою на "2 години". Це класичний хват, який дозволяє легко контролювати кермо та без зусиль виконувати повороти. Варіант 2. Можна тримати руки в позиціях "8 годин" для лівої руки та "4 години" для правої. Це знижує навантаження на руки водія та забезпечує комфорт під час поїздки.

Чому варто тримати кермо правильно

Зменшення втоми. Правильний хват знижує напруження в м’язах, що менше втомлює водія під час довгих поїздок.

Правильний хват знижує напруження в м’язах, що менше втомлює водія під час довгих поїздок. Комфорт на поворотах. Правильне розташування рук робить повороти зручнішими та плавнішими.

Правильне розташування рук робить повороти зручнішими та плавнішими. Безпека. Зручний контроль керма та менша втома допомагають водієві зосередитися на дорозі та краще уникати небезпечних ситуацій.

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