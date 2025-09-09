Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Чому на СТО радять замінити в авто більше, ніж очікувалося

Дата публікації: 9 вересня 2025 06:00
Коли не варто міняти деталі в авто, попри поради СТО
Механік на СТО перевіряє автомобіль. Фото: freepik.com

Багато автовласників стикалися з ситуацією, коли після короткої діагностики на станції техобслуговування список рекомендованих замін деталей виявляється значно довшим, ніж очікувалося. Чи це справді необхідність, чи просто спосіб збільшити рахунок?

Про це написав Avtoto.

Причини рекомендацій

На перший погляд, це може здаватися спробою СТО заробити більше. Часто так і є. Проте в багатьох випадках поради майстрів мають під собою технічне обґрунтування.

Багато вузлів в автомобілі працюють у парі. Наприклад, при заміні гальмівних колодок часто радять оновити й гальмівні диски, навіть якщо їхній ресурс ще не повністю вичерпаний. Нові колодки, що працюють зі старими, зношеними дисками, можуть втратити ефективність та швидше зноситися.

Аналогічна ситуація з ременем ГРМ, який не змінюють окремо від роликів та помпи, адже збій одного з цих елементів може призвести до серйозного пошкодження двигуна.

Також механіки прагнуть уникнути ризику, що клієнт повернеться з новою поломкою, звинувачуючи їх у неякісному ремонті. Заміна підозрілих деталей допомагає їм убезпечити себе від претензій та забезпечити надійність ремонту на довгий термін.

Нарешті, якщо водій рідко звертається на СТО, майстри можуть рекомендувати одразу кілька замін, щоб автомобіль гарантовано прослужив до наступного візиту без несподіваних поломок.

Коли заміни необхідні

Елементи рульового керування, гальмівної системи та підвіски працюють як єдиний механізм. Наприклад, несправний пильник чи відбійник амортизатора може швидко зруйнувати щойно встановлену деталь. У таких випадках заміна всіх компонентів є не просто бажаною, а необхідною.

Коли варто бути обережним

Деякі майстри можуть радити замінити деталі, які мають мінімальний знос та здатні працювати ще тисячі кілометрів. Наприклад, пропонують повністю замінити стартер чи генератор, хоча достатньо було б оновити лише щітки чи підшипники.

Також СТО можуть використовувати фрази на кшталт "краще поміняти зараз, інакше застрягнете на трасі", щоб переконати недосвідченого водія. Інколи показують стару, сильно зношену запчастину з іншого авто, щоб налякати клієнта та прискорити його рішення.

ремонт авто поради автомобіль корисні поради
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
