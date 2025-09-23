Зона особого внимания: самые частые поломки авто осенью

Оперативный ремонт авто. Фото: freepik.com

Осенние перепады температур, повышенная влажность и первые заморозки становятся настоящим испытанием для многих систем автомобиля. Именно в этот период автосервисы переживают настоящий наплыв клиентов, ведь некоторые поломки случаются значительно чаще.

Что именно чаще всего выходит из строя в автомобилях с приходом осени.

Аккумулятор

Состояние батареи зависит от температуры окружающей среды. Летом даже старый аккумулятор может исправно работать, ведь плюсовая температура способствует химическим реакциям. Однако, с наступлением холодов, его емкость снижается, а пусковой ток ослабевает.

При первых осенних заморозках многие водители сталкиваются с проблемой, когда двигатель не заводится. Аккумулятор, который уже исчерпал свой ресурс, просто не может выдать достаточный ток для запуска холодного двигателя.

Тормозная система

Дожди, грязь, инертные вещества на дорогах негативно влияют на состояние тормозных колодок, дисков и суппортов. Повышенная влажность способствует коррозии и ускоряет износ.

Во время дождя тормозной путь увеличивается. Если колодки и диски изношены, а тормозная жидкость давно не менялась, эффективность системы значительно снижается.

Климатическая система

Осенью водители начинают пользоваться обогревом салона, обдувом окон, а также системой вентиляции.

Запотевание окон, которое является типичным явлением для осени, может быть вызвано забитым салонным фильтром или неисправностью в системе обдува. Загрязненный фильтр не только ухудшает циркуляцию воздуха, но и становится рассадником бактерий и грибков.

Подвеска

Осенью, с появлением первых ям, наполненных водой, состояние подвески может ухудшиться. Попадание в такую ловушку может привести к повреждению амортизаторов, сайлентблоков и других элементов.

Кроме того, снижение температуры делает резиновые и пластиковые детали подвески менее эластичными и более склонными к трещинам.

Изношенные амортизаторы не только ухудшают комфорт вождения, но и увеличивают тормозной путь, что особенно опасно в условиях мокрой дороги.

Система стеклоочистки

Дожди, грязь и слякоть из-под колес встречных авто делают обзор значительно хуже. Неисправные или изношенные дворники не могут эффективно очистить стекло, оставляя разводы и грязные полосы.

Также, в холодное время года жидкость омывателя может замерзнуть, если в бачок залита летняя жидкость или обычная вода. Замерзание может повредить бачок и форсунки, что потребует дорогостоящего ремонта. Поэтому осень — это время для замены летней жидкости на незамерзайку.