Україна
Выбор подержанного BMW X5 — что проверить при покупке

Выбор подержанного BMW X5 — что проверить при покупке

ru
Дата публикации 12 марта 2026 07:35
Как выбрать подержанный BMW X5 — без риска попасть на деньги
Автомобиль BMW X5. Фото: motor1.com

BMW X5 (F15) не так давно появилась в автосалонах, однако сегодня эта модель уже относится к категории подержанных автомобилей. Продавцы на вторичных рынках ставят на эту машину разные цены — от 20 до 55 тысяч гривен. Чтобы не потратить лишние деньги и удачно выбрать BMW X5, стоит обратить внимание на несколько основных моментов при выборе авто.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Автоцентр.ua.

Читайте также:

Кузов BMW X5

Особенно тщательно стоит присмотреться к машинам, приезжающим из США. Обычно, они уже были в ДТП, поэтому важно проверить геометрию кузова. Ремонт не всегда выполняется на качественном уровне. Обратите внимание на то, как выполнены сварочные швы, какие были использованы материалы. Также у BMW X5 на крыше в районе лобового стекла и переднем краю капота могут появиться сколы лакокрасочного покрытия, если мастера нанесли тонкий слой краски.

Двигатели BMW X5

Как отмечают специалисты, наиболее надежными являются версии с турбодизельными двигателями объемом 2 и 3 литра. Это идеальная комбинация мощности и экономичности. Однако такой мотор имеет слабое место — топливную систему. Через 40-50 тысяч пробега она требует очистки от сажевых отложений в системе впуска.

Трехлитровые бензиновые "шестерки" нельзя назвать такими надежными, как турбодизели. Такие моторы термонагружены, из-за чего часто пересыхают уплотнительные элементы. Кроме того, после пробега свыше 100 тысяч могут начать подтекать сальники клапанов.

Подвеска BMW X5

В подержанных BMW X5 стоит тщательно осмотреть и проверить ходовую часть. Специалисты советуют при проверке передней подвески особое внимание обратить на шаровые опоры верхних и нижних рычагов. Их замену стоит проводить после 80-100 тысяч километров пробега. Сайлентблоки, как правило, страдают меньше.

Относительно задней подвески — она может быть пружинной или опционной пневматической. Нарекания по ней бывают редко, единственное, на что надо обратить внимание, — состояние протектора. Неравномерный износ шин может указывать на появление люфта шаровой опоры заднего поперечного рычага.

Тормоза BMW X5

На BMW X5 тормозные колодки выхаживают примерно 30-40 тысяч километров. При 60 тысячах стоит менять тормозные диски. Под дном в задней части авто находится коробка электрического стояночного тормоза, которую стоит заменять в сборе.

АКП BMW X5

Во всех версиях Х5 — исключительно автоматическая коробка ZF 8HP. В ней нужно периодически заменять масло и фильтр, чтобы срок службы продолжился. Специалисты советуют делать это каждые 50-60 тысяч пробега.

Полноприводная трансмиссия BMW X5

Основное, что стоит внимания, — состояние сальника редуктора. Если он подтекает, стоит немедленно обращаться в сервис. Ремонт сложный и требует специальных инструментов и навыков. Исправить проблему самостоятельно будет проблематично.

Ранее мы писали о лучших и худших двигателях на подержанных BMW X5.

Также мы рассказывали о том, какие подержанные кроссоверы или внедорожники в 2026 году не стоит покупать.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
