Як обрати вживане BMW X5 — шість важливих перевірок перед покупкою

Здається, лише нещодавно BMW X5 (F15) з'явилися в автосалонах, однак вже зараз ця модель належить до категорії вживаних авто. На вторинному ринку таку машину можна придбати від 20 до 55 тисяч гривень. Аби вкласти гроші вигідно та з розумом, під час покупки варто провести шість основних перевірок.

Кузов BMW X5

Особливо ретельно варто придивитися до машин, що приїжджають зі США. Зазвичай, вони вже були в ДТП, відтак важливо перевірити геометрію кузова. Ремонт не завжди виконується на якісному рівні. Зверніть увагу на те, як виконані зварювальні шви, які були використані матеріали. Також у BMW X5 на даху в районі лобового скла та передньому краю капота можуть з'явитися відколи лакофарбового покриття, якщо майстри нанесли тонкий шар фарби.

Двигуни BMW X5

Як зазначають фахівці, найбільш надійними є версії з турбодизельними двигунами об'ємом 2 і 3 літри. Це ідеальна комбінація потужності та економічності. Однак такий мотор має слабке місце — паливну систему. Через 40-50 тисяч пробігу вона вимагає очищення від сажових відкладень у системі впуску.

Трилітрові бензинові "шістки" не можна назвати такими надійними, як турбодизелі. Такі мотори термонавантажені, через що часто пересихають ущільнювальні елементи. Крім того, після пробігу понад 100 тисяч можуть почати підтікати сальники клапанів.

Підвіска BMW X5

У вживаних BMW X5 варто ретельно оглянути та перевірити ходову частину. Фахівці радять при перевірці передньої підвіски особливу увагу звернути на кульові опори верхніх і нижніх важелів. Їхню заміну варто проводити після 80-100 тисяч кілометрів пробігу. Сайлентблоки, зазвичай, страждають менше.

Щодо задньої підвіски — вона може бути пружинною чи опціонною пневматичною. Нарікання щодо неї бувають рідко. Єдине, на що треба звернути увагу, — стан протектора. Нерівномірне зношування шин може вказувати на появу люфту кульової опори заднього поперечного важеля.

Гальма BMW X5

На BMW X5 гальмівні колодки виходжують приблизно 30-40 тисяч кілометрів. При 60 тисячах варто міняти гальмівні диски. Під дном у задній частині авто знаходиться коробка електричного стоянкового гальма, яку варто замінювати у зборі.

АКП BMW X5

У всіх версіях Х5 — виключно автоматична коробка ZF 8HP. В ній потрібно періодично заміняти оливу та фільтр, аби строк служби продовжився. Фахівці радять робити це кожні 50-60 тисяч пробігу.

Повнопривідна трансмісія BMW X5

Основне, що варте уваги, — стан сальника редуктора. Якщо він підтікає, варто негайно звертатися у сервіс. Ремонт складний та потребує спеціальних інструментів і навичок. Виправити проблему самотужки буде проблематично.

