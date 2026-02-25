BMW, Mercedes та Volkswagen: чому ці бренди можуть зникнути до 2030 року

Автомобілі Volkswagen, BMW та Mercedes. Фото: carmagazine.co.uk

Німецька автомобільна індустрія опинилася перед загрозою масштабного краху, що може призвести до зникнення найвідоміших брендів у їхньому звичному вигляді. Експерти попереджають про стрімку втрату позицій через технологічне відставання та агресивну глобальну конкуренцію.

Технологічні перегони

Президент Інституту світової економіки Кіля Моріц Шуларік озвучив тривожний прогноз щодо майбутнього BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen. За його даними, поєднання цифровізації та тиску з боку азійських виробників ставить під сумнів виживання цих компаній після 2030 року.

Стара модель бізнесу, заснована на інженерній якості, більше не є запорукою стабільності. Ринок вимагає повної перебудови стратегій, позаяк традиційні методи виробництва не дозволяють ефективно конкурувати з гнучкими брендами, що орієнтуються на цифрові сервіси.

Ключовою проблемою є перехід від механічних вузлів до складного програмного забезпечення та штучного інтелекту. Економіст стверджує: "Індустрія вже не лише змагається за виробництво хороших машин, а й за впровадження технологій, що визначають мобільність як цифровий сервіс".

Китайські конкуренти наразі випереджають німецьких гігантів у розробці автономного водіння та власного софту. Таке дистанціювання ставить під загрозу не лише прибутки, а й присутність європейських марок на ключових світових ринках, де споживачі обирають інновації.

Шляхи виживання

Фахівці вказують на успішний досвід компанії Volvo як на можливий сценарій порятунку для німецьких концернів. Після переходу під контроль китайської Geely цей бренд зумів інтегрувати сучасні рішення, зберігши впізнаваність та значно підвищивши свою технологічну гнучкість.

Трансформація галузі потребує не лише нових двигунів, а й повної зміни ланцюжків постачання та принципів взаємодії з покупцем. Якщо компанії не зможуть швидко адаптувати свої потужності, вони ризикують залишитися осторонь промислової революції, що триває в Європі.

Позитивним прикладом змін фахівці називають підготовку Volkswagen до випуску моделі ID. Polo, яка отримає просунутий софт та конкурентну ціну. Разом з проєктами на кшталт Renault Twingo такі авто мають повернути європейському сектору здатність боротися за лідерство.