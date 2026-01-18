Революція у дизайні: DS створює новий тип автомобіля

Ескіз дизайну DS №8. Фото: DS

Французький преміумбренд DS розпочав роботу над створенням радикально нового силуету автомобіля для заміни актуальної моделі No.4. Дизайнери прагнуть вийти за межі звичних категорій кросоверів та седанів, щоб запропонувати ринку абсолютно новий сегмент.

Про це повідомив Auto Express.

Реклама

Читайте також:

Новий погляд

Поточне покоління DS No.4 має форму хетчбека з підвищеним кліренсом, проте наступна генерація обіцяє бути значно сміливішою. Шеф-дизайнер бренду Тьєррі Метроз підтвердив, що команда вже перейшла до етапу тривимірного моделювання після завершення початкових ескізів.

Керівництво компанії ставить за мету створити справжній прорив, подібний до появи компактних мінівенів або популярних кросоверів у минулому. Позаяк сучасні покупці шукають особливі рішення, цей проєкт розробляється з баченням, яке перевершує нинішні стандарти індустрії.

Пріоритет раціональності

Одним з ключових принципів розробки залишається енергоефективність. Команда дизайнерів прагне зробити DS найбільш раціональним брендом у складі концерну Stellantis. Це передбачає не лише ідеальну аеродинаміку для збільшення запасу ходу електричних версій, а й використання меншої кількості компонентів.

Зменшення обсягів сировини робить виробництво сталішим, а сам автомобіль легшим для покращення показників споживання енергії. Поєднання футуристичного вигляду та функціонального інтер’єру має стати візитівкою майбутньої новинки.

Також читайте:

Найбільш недооцінений японський кросовер

Найкращі моделі Hyundai для поганих доріг

Нова сегментація ринку

Директорка з продуктів DS Одрі Амар зазначає, що старі обмеження щодо довжини або форми коліс поступово зникають. Вона вважає це початком нової епохи, де межі між традиційними седанами та кросоверами остаточно розмиваються.

На прикладі флагманської моделі №8 вже зараз помітно змішування різних стилів для створення нетипових концепцій. Головним критерієм успіху вважається візуальна привабливість для клієнтів та повна відповідність їхнім запитам. Побачити результати цієї амбітної роботи можна буде ближче до кінця десятиліття.