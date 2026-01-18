Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Французи створюють абсолютно новий тип автомобіля

Французи створюють абсолютно новий тип автомобіля

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:40
Революція у дизайні: DS створює новий тип автомобіля
Ескіз дизайну DS №8. Фото: DS

Французький преміумбренд DS розпочав роботу над створенням радикально нового силуету автомобіля для заміни актуальної моделі No.4. Дизайнери прагнуть вийти за межі звичних категорій кросоверів та седанів, щоб запропонувати ринку абсолютно новий сегмент.

Про це повідомив Auto Express.

Реклама
Читайте також:

Новий погляд

Поточне покоління DS No.4 має форму хетчбека з підвищеним кліренсом, проте наступна генерація обіцяє бути значно сміливішою. Шеф-дизайнер бренду Тьєррі Метроз підтвердив, що команда вже перейшла до етапу тривимірного моделювання після завершення початкових ескізів.

Керівництво компанії ставить за мету створити справжній прорив, подібний до появи компактних мінівенів або популярних кросоверів у минулому. Позаяк сучасні покупці шукають особливі рішення, цей проєкт розробляється з баченням, яке перевершує нинішні стандарти індустрії.

Пріоритет раціональності

Одним з ключових принципів розробки залишається енергоефективність. Команда дизайнерів прагне зробити DS найбільш раціональним брендом у складі концерну Stellantis. Це передбачає не лише ідеальну аеродинаміку для збільшення запасу ходу електричних версій, а й використання меншої кількості компонентів.

Зменшення обсягів сировини робить виробництво сталішим, а сам автомобіль легшим для покращення показників споживання енергії. Поєднання футуристичного вигляду та функціонального інтер’єру має стати візитівкою майбутньої новинки.

Також читайте:

Найбільш недооцінений японський кросовер

Найкращі моделі Hyundai для поганих доріг

Нова сегментація ринку

Директорка з продуктів DS Одрі Амар зазначає, що старі обмеження щодо довжини або форми коліс поступово зникають. Вона вважає це початком нової епохи, де межі між традиційними седанами та кросоверами остаточно розмиваються.

На прикладі флагманської моделі №8 вже зараз помітно змішування різних стилів для створення нетипових концепцій. Головним критерієм успіху вважається візуальна привабливість для клієнтів та повна відповідність їхнім запитам. Побачити результати цієї амбітної роботи можна буде ближче до кінця десятиліття.

Франція авто Дизайн автомобіль відомі бренди
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації