Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Французы создают совершенно новый тип автомобиля

Французы создают совершенно новый тип автомобиля

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:40
Революция в дизайне: DS создает новый тип автомобиля
Эскиз дизайна DS №8. Фото: DS

Французский премиум-бренд DS начал работу над созданием радикально нового силуэта автомобиля для замены актуальной модели No.4. Дизайнеры стремятся выйти за пределы привычных категорий кроссоверов и седанов, чтобы предложить рынку совершенно новый сегмент.

Об этом сообщил Auto Express.

Реклама
Читайте также:

Новый взгляд

Текущее поколение DS No.4 имеет форму хэтчбека с повышенным клиренсом, однако следующая генерация обещает быть значительно смелее. Шеф-дизайнер бренда Тьерри Метроз подтвердил, что команда уже перешла к этапу трехмерного моделирования после завершения первоначальных эскизов.

Руководство компании ставит целью создать настоящий прорыв, подобный появлению компактных минивэнов или популярных кроссоверов в прошлом. Так как современные покупатели ищут особые решения, этот проект разрабатывается с видением, которое превосходит нынешние стандарты индустрии.

Приоритет рациональности

Одним из ключевых принципов разработки остается энергоэффективность. Команда дизайнеров стремится сделать DS наиболее рациональным брендом в составе концерна Stellantis. Это предполагает не только идеальную аэродинамику для увеличения запаса хода электрических версий, но и использование меньшего количества компонентов.

Уменьшение объемов сырья делает производство более устойчивым, а сам автомобиль легче для улучшения показателей потребления энергии. Сочетание футуристического вида и функционального интерьера должно стать визитной карточкой будущей новинки.

Также читайте:

Наиболее недооцененный японский кроссовер

Лучшие модели Hyundai для плохих дорог

Новая сегментация рынка

Директор по продуктам DS Одри Амар отмечает, что старые ограничения по длине или форме колес постепенно исчезают. Она считает это началом новой эпохи, где границы между традиционными седанами и кроссоверами окончательно размываются.

На примере флагманской модели №8 уже сейчас заметно смешивание разных стилей для создания нетипичных концепций. Главным критерием успеха считается визуальная привлекательность для клиентов и полное соответствие их запросам. Увидеть результаты этой амбициозной работы можно будет ближе к концу десятилетия.

Франция авто Дизайн автомобиль известные бренды
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации