Революция в дизайне: DS создает новый тип автомобиля

Французский премиум-бренд DS начал работу над созданием радикально нового силуэта автомобиля для замены актуальной модели No.4. Дизайнеры стремятся выйти за пределы привычных категорий кроссоверов и седанов, чтобы предложить рынку совершенно новый сегмент.

Об этом сообщил Auto Express.

Новый взгляд

Текущее поколение DS No.4 имеет форму хэтчбека с повышенным клиренсом, однако следующая генерация обещает быть значительно смелее. Шеф-дизайнер бренда Тьерри Метроз подтвердил, что команда уже перешла к этапу трехмерного моделирования после завершения первоначальных эскизов.

Руководство компании ставит целью создать настоящий прорыв, подобный появлению компактных минивэнов или популярных кроссоверов в прошлом. Так как современные покупатели ищут особые решения, этот проект разрабатывается с видением, которое превосходит нынешние стандарты индустрии.

Приоритет рациональности

Одним из ключевых принципов разработки остается энергоэффективность. Команда дизайнеров стремится сделать DS наиболее рациональным брендом в составе концерна Stellantis. Это предполагает не только идеальную аэродинамику для увеличения запаса хода электрических версий, но и использование меньшего количества компонентов.

Уменьшение объемов сырья делает производство более устойчивым, а сам автомобиль легче для улучшения показателей потребления энергии. Сочетание футуристического вида и функционального интерьера должно стать визитной карточкой будущей новинки.

Новая сегментация рынка

Директор по продуктам DS Одри Амар отмечает, что старые ограничения по длине или форме колес постепенно исчезают. Она считает это началом новой эпохи, где границы между традиционными седанами и кроссоверами окончательно размываются.

На примере флагманской модели №8 уже сейчас заметно смешивание разных стилей для создания нетипичных концепций. Главным критерием успеха считается визуальная привлекательность для клиентов и полное соответствие их запросам. Увидеть результаты этой амбициозной работы можно будет ближе к концу десятилетия.