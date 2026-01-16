Видео
Лучшие модели Hyundai для плохих дорог

Лучшие модели Hyundai для плохих дорог

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 07:35
Лучшие автомобили Hyundai для сложных дорожных условий
Hyundai Ioniq 5 XRT 2026 года. Фото: theevreport.com

Линейка Hyundai XRT предлагает баланс между ежедневным комфортом и готовностью к сложным дорожным условиям. В 2026 году производитель представил пять моделей с улучшенной проходимостью, которые способны уверенно преодолевать умеренное бездорожье благодаря специальным настройкам подвески.

Об этом написал Slash Gear.

Модель Santa Fe XRT получила выразительный угловатый дизайн и значительные технические обновления. Автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,5 литра мощностью 277 л.с. с крутящим моментом 422 Нм. Клиренс кроссовера увеличен на 33 мм, что в сочетании с внедорожными шинами и стандартным полным приводом повышает возможности на бездорожье. Дополнительным преимуществом стал показатель тягового усилия, который теперь составляет 2041 кг против 1587 кг у обычных версий.

Компактный пикап Santa Cruz XRT базируется на платформе Tucson и предлагает динамичное управление. Силовая установка мощностью 281 л.с. обеспечивает крутящий момент 422 Нм. Модель выделяется наличием саморегулирующейся задней подвески и дополнительной защитной облицовкой кузова, что делает ее более выносливой на неровных поверхностях.

Электрический и семейный варианты

Электромобиль Ioniq 5 XRT демонстрирует, что экологический транспорт может быть пригодным для бездорожья. Клиренс авто увеличен на 23 мм, а бамперы получили специальное защитное покрытие с камуфляжным узором. Двухмоторная система обеспечивает полный привод и мощность 320 л.с. с мгновенным крутящим моментом 605 Нм. Специальный режим Terrain позволяет адаптировать работу двигателей для движения по снегу, болоту или песку.

Tucson XRT остается самым доступным вариантом в линейке, ориентированным на семейные потребности. Он оснащен двигателем 2,5 литра на 187 л.с. и крутящим моментом 241 Нм. Так как эта модель фокусируется на практичности, она сохраняет комфортный ход на асфальте, получив при этом всесезонные шины и защитные элементы экстерьера.

Флагманский Palisade XRT Pro

Самым подготовленным к суровым условиям стал Palisade XRT Pro. Под капотом расположен двигатель V6 объемом 3,5 литра мощностью 287 л.с. Это единственная модель в линейке, которая получила электронный дифференциал повышенного трения для лучшего распределения тяги. Дорожный просвет флагмана составляет примерно 213 мм. Особенностью версии Pro стали интегрированные в переднюю часть буксировочные крюки, предназначенные для сложных ситуаций вне дорог.

