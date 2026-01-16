Кращі автомобілі Hyundai для складних дорожніх умов

Hyundai Ioniq 5 XRT 2026 року. Фото: theevreport.com

Лінійка Hyundai XRT пропонує баланс між щоденним комфортом та готовністю до складних дорожніх умов. У 2026 році виробник представив п’ять моделей з покращеною прохідністю, які здатні впевнено долати помірне бездоріжжя завдяки спеціальним налаштуванням підвіски.

Про це написав Slash Gear.

Кросовери та пікапи

Модель Santa Fe XRT отримала виразний незграбний дизайн та значні технічні оновлення. Автомобіль оснащений турбодвигуном об’ємом 2,5 літра потужністю 277 к.с. з крутним моментом 422 Нм. Кліренс кросовера збільшено на 33 мм, що в поєднанні з позашляховими шинами та стандартним повним приводом підвищує можливості на бездоріжжі. Додатковою перевагою став показник тягового зусилля, який тепер становить 2041 кг проти 1587 кг у звичайних версій.

Компактний пікап Santa Cruz XRT базується на платформі Tucson та пропонує динамічне керування. Силова установка потужністю 281 к.с. забезпечує крутний момент 422 Нм. Модель виділяється наявністю саморегульованої задньої підвіски та додатковим захисним облицюванням кузова, що робить її витривалішою на нерівних поверхнях.

Електричний та сімейний варіанти

Електромобіль Ioniq 5 XRT демонструє, що екологічний транспорт може бути придатним для бездоріжжя. Кліренс авто збільшено на 23 мм, а бампери отримали спеціальне захисне покриття з камуфляжним візерунком. Двомоторна система забезпечує повний привід та потужність 320 к.с. з миттєвим крутним моментом 605 Нм. Спеціальний режим Terrain дозволяє адаптувати роботу двигунів для руху по снігу, болоту або піску.

Tucson XRT залишається найдоступнішим варіантом у лінійці, орієнтованим на сімейні потреби. Він оснащений двигуном 2,5 літра на 187 к.с. та крутним моментом 241 Нм. Позаяк ця модель фокусується на практичності, вона зберігає комфортний хід на асфальті, отримавши при цьому всесезонні шини та захисні елементи екстер’єру.

Флагманський Palisade XRT Pro

Найпідготовленішим до суворих умов став Palisade XRT Pro. Під капотом розташований двигун V6 об’ємом 3,5 літра потужністю 287 к.с. Це єдина модель у лінійці, яка отримала електронний диференціал підвищеного тертя для кращого розподілу тяги. Дорожній просвіт флагмана становить приблизно 213 мм. Особливістю версії Pro стали інтегровані в передню частину буксирувальні гаки, призначені для складних ситуацій поза межами доріг.