Які кросовери Kia найкраще підходять для складних маршрутів

Кросовер Kia Seltos у бірюзовому кольорі на засніженій заміській трасі. Фото: kia.com.mm

Корейський виробник Kia активно розвиває сегмент автомобілів для активного відпочинку з підвищеною прохідністю. Спеціальні версії кросоверів отримують посилений захист нижньої частини кузова та налаштовані системи повного приводу для подолання пісків або засніжених ділянок.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Kia Seltos

Модель Seltos займає особливе місце в лінійці завдяки доступній ціні та наявності повного приводу. Найбільш пристосованою до бездоріжжя є версія SX, яка оснащена системою векторного розподілу крутного моменту. Особливістю цієї модифікації є перемикач вибору місцевості з режимами для снігу, бруду та піску.

Також передбачено центральний диференціал з блокуванням, що дозволяє фіксувати повний привід на низьких швидкостях для кращого зчеплення.

Kia Sportage у версіях X-Line та X-Pro

Модель Sportage пропонує найдоступніший спосіб отримати спеціальне позашляхове оснащення. У виконаннях X-Line та X-Pro повний привід є стандартним обладнанням. Дорожній просвіт цих версій збільшено до 21 см порівняно з 18 см у передньопривідних варіантів.

Модифікація X-Pro додатково отримує всюдихідні шини на 17-дюймових матових дисках, що забезпечує більший профіль гуми для складних умов.

Також читайте:

Надійний дизельний двигун на моделях Kia та Hyundai з пробігом

Kia або Hyundai: автомобілі якого бренду надійніші

Kia Sorento

Кросовер Sorento виділяється наявністю турбодвигуна потужністю 281 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за шість секунд. Для бездоріжжя пропонуються версії X-Line та X-Pro з дорожнім просвітом 20,8 см.

Усі моделі цих серій стандартно оснащуються системою повного приводу з векторизацією моменту та селектором режимів руху. Варіант X-Pro традиційно комплектується 17-дюймовими дисками зі всюдихідними покришками.

Kia Telluride

Найбільший трирядний кросовер бренду Telluride оснащується надійним 3,8-літровим двигуном V6. Позашляхові модифікації X-Line та X-Pro мають дорожній просвіт 21,3 см, що на сантиметр більше за стандартні версії.

Технічне оснащення включає повний привід з блокуванням центрального диференціала. Модель X-Pro також здатна буксирувати додаткові 227 кг ваги та має спеціальні шини для бездоріжжя.