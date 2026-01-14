Які кросовери Kia найкраще підходять для складних маршрутів

Найкращі моделі кросоверів Kia для складних доріг
Корейський виробник Kia активно розвиває сегмент автомобілів для активного відпочинку з підвищеною прохідністю. Спеціальні версії кросоверів отримують посилений захист нижньої частини кузова та налаштовані системи повного приводу для подолання пісків або засніжених ділянок.
Про це написав Slash Gear.
Kia Seltos
Модель Seltos займає особливе місце в лінійці завдяки доступній ціні та наявності повного приводу. Найбільш пристосованою до бездоріжжя є версія SX, яка оснащена системою векторного розподілу крутного моменту. Особливістю цієї модифікації є перемикач вибору місцевості з режимами для снігу, бруду та піску.
Також передбачено центральний диференціал з блокуванням, що дозволяє фіксувати повний привід на низьких швидкостях для кращого зчеплення.
Kia Sportage у версіях X-Line та X-Pro
Модель Sportage пропонує найдоступніший спосіб отримати спеціальне позашляхове оснащення. У виконаннях X-Line та X-Pro повний привід є стандартним обладнанням. Дорожній просвіт цих версій збільшено до 21 см порівняно з 18 см у передньопривідних варіантів.
Модифікація X-Pro додатково отримує всюдихідні шини на 17-дюймових матових дисках, що забезпечує більший профіль гуми для складних умов.
Також читайте:
Надійний дизельний двигун на моделях Kia та Hyundai з пробігом
Kia або Hyundai: автомобілі якого бренду надійніші
Kia Sorento
Кросовер Sorento виділяється наявністю турбодвигуна потужністю 281 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за шість секунд. Для бездоріжжя пропонуються версії X-Line та X-Pro з дорожнім просвітом 20,8 см.
Усі моделі цих серій стандартно оснащуються системою повного приводу з векторизацією моменту та селектором режимів руху. Варіант X-Pro традиційно комплектується 17-дюймовими дисками зі всюдихідними покришками.
Kia Telluride
Найбільший трирядний кросовер бренду Telluride оснащується надійним 3,8-літровим двигуном V6. Позашляхові модифікації X-Line та X-Pro мають дорожній просвіт 21,3 см, що на сантиметр більше за стандартні версії.
Технічне оснащення включає повний привід з блокуванням центрального диференціала. Модель X-Pro також здатна буксирувати додаткові 227 кг ваги та має спеціальні шини для бездоріжжя.
Читайте Новини.LIVE!