Какие кроссоверы Kia лучше всего подходят для сложных маршрутов

Кроссовер Kia Seltos в бирюзовом цвете на заснеженной загородной трассе. Фото: kia.com.mm

Корейский производитель Kia активно развивает сегмент автомобилей для активного отдыха с повышенной проходимостью. Специальные версии кроссоверов получают усиленную защиту нижней части кузова и настроенные системы полного привода для преодоления песков или заснеженных участков.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Kia Seltos

Модель Seltos занимает особое место в линейке благодаря доступной цене и наличию полного привода. Наиболее приспособленной к бездорожью является версия SX, которая оснащена системой векторного распределения крутящего момента. Особенностью этой модификации является переключатель выбора местности с режимами для снега, грязи и песка.

Также предусмотрен центральный дифференциал с блокировкой, позволяющий фиксировать полный привод на низких скоростях для лучшего сцепления.

Kia Sportage в версиях X-Line и X-Pro

Модель Sportage предлагает самый доступный способ получить специальное внедорожное оснащение. В исполнениях X-Line и X-Pro полный привод является стандартным оборудованием. Дорожный просвет этих версий увеличен до 21 см по сравнению с 18 см у переднеприводных вариантов.

Модификация X-Pro дополнительно получает вездеходные шины на 17-дюймовых матовых дисках, что обеспечивает больший профиль резины для сложных условий.

Также читайте:

Надежный дизельный двигатель на моделях Kia и Hyundai с пробегом

Kia или Hyundai: автомобили какого бренда надежнее

Kia Sorento

Кроссовер Sorento выделяется наличием турбодвигателя мощностью 281 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за шесть секунд. Для бездорожья предлагаются версии X-Line и X-Pro с дорожным просветом 20,8 см.

Все модели этих серий стандартно оснащаются системой полного привода с векторизацией момента и селектором режимов движения. Вариант X-Pro традиционно комплектуется 17-дюймовыми дисками с вездеходными покрышками.

Kia Telluride

Самый большой трехрядный кроссовер бренда Telluride оснащается надежным 3,8-литровым двигателем V6. Внедорожные модификации X-Line и X-Pro имеют дорожный просвет 21,3 см, что на сантиметр больше стандартных версий.

Техническое оснащение включает полный привод с блокировкой центрального дифференциала. Модель X-Pro также способна буксировать дополнительные 227 кг веса и имеет специальные шины для бездорожья.