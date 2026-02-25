BMW, Mercedes и Volkswagen: почему эти бренды могут исчезнуть до 2030 года

Автомобили Volkswagen, BMW и Mercedes. Фото: carmagazine.co.uk

Немецкая автомобильная индустрия оказалась перед угрозой масштабного краха, что может привести к исчезновению самых известных брендов в их привычном виде. Эксперты предупреждают о стремительной потере позиций из-за технологического отставания и агрессивной глобальной конкуренции.

Технологические гонки

Президент Института мировой экономики Киля Мориц Шуларик озвучил тревожный прогноз относительно будущего BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. По его данным, сочетание цифровизации и давления со стороны азиатских производителей ставит под сомнение выживание этих компаний после 2030 года.

Старая модель бизнеса, основанная на инженерном качестве, больше не является залогом стабильности. Рынок требует полной перестройки стратегий, так как традиционные методы производства не позволяют эффективно конкурировать с гибкими брендами, ориентирующимися на цифровые сервисы.

Ключевой проблемой является переход от механических узлов к сложному программному обеспечению и искусственному интеллекту. Экономист утверждает: "Индустрия уже не только соревнуется за производство хороших машин, но и за внедрение технологий, определяющих мобильность как цифровой сервис".

Китайские конкуренты пока опережают немецких гигантов в разработке автономного вождения и собственного софта. Такое дистанцирование ставит под угрозу не только прибыли, но и присутствие европейских марок на ключевых мировых рынках, где потребители выбирают инновации.

Пути выживания

Специалисты указывают на успешный опыт компании Volvo как на возможный сценарий спасения для немецких концернов. После перехода под контроль китайской Geely этот бренд сумел интегрировать современные решения, сохранив узнаваемость и значительно повысив свою технологическую гибкость.

Трансформация отрасли требует не только новых двигателей, но и полного изменения цепочек поставок и принципов взаимодействия с покупателем. Если компании не смогут быстро адаптировать свои мощности, они рискуют остаться в стороне от промышленной революции, которая продолжается в Европе.

Положительным примером изменений специалисты называют подготовку Volkswagen к выпуску модели ID. Polo, которая получит продвинутый софт и конкурентную цену. Вместе с проектами вроде Renault Twingo такие авто должны вернуть европейскому сектору способность бороться за лидерство.