Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто BMW, Mercedes и Volkswagen могут исчезнуть уже через четыре года

BMW, Mercedes и Volkswagen могут исчезнуть уже через четыре года

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:50
BMW, Mercedes и Volkswagen: почему эти бренды могут исчезнуть до 2030 года
Автомобили Volkswagen, BMW и Mercedes. Фото: carmagazine.co.uk

Немецкая автомобильная индустрия оказалась перед угрозой масштабного краха, что может привести к исчезновению самых известных брендов в их привычном виде. Эксперты предупреждают о стремительной потере позиций из-за технологического отставания и агрессивной глобальной конкуренции.

Об этом сообщил Hibridos y Electricos.

Реклама
Читайте также:

Технологические гонки

Президент Института мировой экономики Киля Мориц Шуларик озвучил тревожный прогноз относительно будущего BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. По его данным, сочетание цифровизации и давления со стороны азиатских производителей ставит под сомнение выживание этих компаний после 2030 года.

Старая модель бизнеса, основанная на инженерном качестве, больше не является залогом стабильности. Рынок требует полной перестройки стратегий, так как традиционные методы производства не позволяют эффективно конкурировать с гибкими брендами, ориентирующимися на цифровые сервисы.

Ключевой проблемой является переход от механических узлов к сложному программному обеспечению и искусственному интеллекту. Экономист утверждает: "Индустрия уже не только соревнуется за производство хороших машин, но и за внедрение технологий, определяющих мобильность как цифровой сервис".

Китайские конкуренты пока опережают немецких гигантов в разработке автономного вождения и собственного софта. Такое дистанцирование ставит под угрозу не только прибыли, но и присутствие европейских марок на ключевых мировых рынках, где потребители выбирают инновации.

Также читайте:

Volkswagen готовит дешевый электромобиль, похожий на китайский

Французы создают совершенно новый тип автомобиля

Пути выживания

Специалисты указывают на успешный опыт компании Volvo как на возможный сценарий спасения для немецких концернов. После перехода под контроль китайской Geely этот бренд сумел интегрировать современные решения, сохранив узнаваемость и значительно повысив свою технологическую гибкость.

Трансформация отрасли требует не только новых двигателей, но и полного изменения цепочек поставок и принципов взаимодействия с покупателем. Если компании не смогут быстро адаптировать свои мощности, они рискуют остаться в стороне от промышленной революции, которая продолжается в Европе.

Положительным примером изменений специалисты называют подготовку Volkswagen к выпуску модели ID. Polo, которая получит продвинутый софт и конкурентную цену. Вместе с проектами вроде Renault Twingo такие авто должны вернуть европейскому сектору способность бороться за лидерство.

Китай авто BMW Mercedes-Benz технологии автомобиль Volkswagen известные бренды Volvo
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации