Антирейтинг вживаних кросоверів та позашляховиків, які розчарували власників

Купівля вживаного кросовера або позашляховика у 2026 році може перетворитися на фінансову пастку, якщо не врахувати статистику надійності та скарги реальних власників. Попри популярність сегмента SUV, який за даними GoodCarBadCar у 2025 році охопив 52% ринку нових авто, деякі моделі демонструють критичні технічні недоліки.

Для формування об'єктивного списку найгірших моделей було проаналізовано скарги власників на сайті Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) та тематичних форумах. Дослідницькі компанії зазначають, що навіть відомі бренди з гарною репутацією іноді випускають вкрай невдалі екземпляри. Наприклад, компанія Consumer Reports вказує на те, що бренд Jeep зазвичай має рейтинги надійності нижче середнього.

У дослідженні надійності JD Power за 2025 рік марка Jeep посіла лише 28 місце з 30 можливих, випередивши лише Chrysler та Volkswagen. Це підтверджує системні проблеми з якістю, які змушують власників відвідувати автосервіси значно частіше, ніж планувалося під час покупки. Зокрема, модель Jeep Grand Cherokee 2011 року має понад 1600 скарг, що стосуються перегріву генераторів та ризику займання під капотом.

Land Rover Discovery 2017 року підтвердив слабку репутацію бренду щодо якості. Власники повідомляють про раптову втрату потужності двигуна та заклинювання селектора коробки передач. Також виявлено серйозні проблеми з електронікою через потрапляння води в салон, що пошкоджує мультимедійну систему та спричиняє помилки на панелі приладів.

Не менше проблем завдає BMW X5 2011 року, який отримав 15 відкликань та сотні офіційних скарг. Один з власників на ресурсі Edmunds поділився досвідом невдалого ремонту, зазначивши, що автомобіль перебував у майстерні 7 місяців поспіль у 2018 році. BMW так і не змогла визначити причини несправності викидів дизельного двигуна, а фінальний рахунок склав понад 7000 доларів.

Range Rover 2015 року також залишається ризикованим вибором через схильність до перегріву та раптового вимкнення двигуна. За даними RepairPal, щорічне обслуговування цього авто коштує в середньому 1258 доларів, що значно перевищує витрати на більшість люксових позашляховиків.

Ford Explorer 2016 року має понад 2300 скарг у базі NHTSA та 14 офіційних відкликань. Основними проблемами є від’єднання елементів оздоблення кузова під час руху та витоки з внутрішньої водяної помпи, що призводять до перегріву двигуна. Крім того, пасажири часто відчувають неприємний запах вихлопних газів або пального в салоні.

Audi Q7 2017 року, попри преміальний статус, страждає від надмірного споживання мастила. Власники фіксують витрату близько 1 л на кожні 1609 км, а в деяких випадках такий об’єм мастила згорає вже за 800–965 км. Така особливість роботи двигуна підвищує ризик його раптової зупинки або повного виходу з ладу, проте виробник часто називає це допустимою нормою.

Замикає список Hyundai Santa Fe 2013 року, на який подано понад 600 скарг через несправності двигуна та кермового управління. Через зношення внутрішніх компонентів кермо стає некерованим, що створює загрозу аварійних ситуацій. Проти компанії навіть було подано колективний позов через дефектні двигуни, які змушують водіїв витрачати великі суми на постійну заміну мастила для уникнення поломок.