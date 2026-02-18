Антирейтинг б/у кроссоверов и внедорожников, которые разочаровали владельцев

BMW X5 2011 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного кроссовера или внедорожника в 2026 году может превратиться в финансовую ловушку, если не учесть статистику надежности и жалобы реальных владельцев. Несмотря на популярность сегмента SUV, который по данным GoodCarBadCar в 2025 году охватил 52% рынка новых авто, некоторые модели демонстрируют критические технические недостатки.

Об этом сообщил Jalopnik.

Для формирования объективного списка худших моделей были проанализированы жалобы владельцев на сайте Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) и тематических форумах. Исследовательские компании отмечают, что даже известные бренды с хорошей репутацией иногда выпускают крайне неудачные экземпляры. Например, компания Consumer Reports указывает на то, что бренд Jeep обычно имеет рейтинги надежности ниже среднего.

В исследовании надежности JD Power за 2025 год марка Jeep заняла лишь 28 место из 30 возможных, опередив только Chrysler и Volkswagen. Это подтверждает системные проблемы с качеством, которые заставляют владельцев посещать автосервисы значительно чаще, чем планировалось при покупке. В частности, модель Jeep Grand Cherokee 2011 года имеет более 1600 жалоб, касающихся перегрева генераторов и риска возгорания под капотом.

Европейский премиум

Land Rover Discovery 2017 года подтвердил слабую репутацию бренда по качеству. Владельцы сообщают о внезапной потере мощности двигателя и заклинивании селектора коробки передач. Также выявлены серьезные проблемы с электроникой из-за попадания воды в салон, что повреждает мультимедийную систему и вызывает ошибки на панели приборов.

Не меньше проблем доставляет BMW X5 2011 года, который получил 15 отзывов и сотни официальных жалоб. Один из владельцев на ресурсе Edmunds поделился опытом неудачного ремонта, отметив, что автомобиль находился в мастерской 7 месяцев подряд в 2018 году. BMW так и не смогла определить причины неисправности выбросов дизельного двигателя, а финальный счет составил более 7000 долларов.

Range Rover 2015 года также остается рискованным выбором из-за склонности к перегреву и внезапному выключению двигателя. По данным RepairPal, ежегодное обслуживание этого авто стоит в среднем 1258 долларов, что значительно превышает расходы на большинство люксовых внедорожников.

Системные дефекты

Ford Explorer 2016 года имеет более 2300 жалоб в базе NHTSA и 14 официальных отзывов. Основными проблемами являются отсоединение элементов отделки кузова во время движения и утечки из внутреннего водяного насоса, приводящие к перегреву двигателя. Кроме того, пассажиры часто испытывают неприятный запах выхлопных газов или топлива в салоне.

Audi Q7 2017 года, несмотря на премиальный статус, страдает от чрезмерного потребления масла. Владельцы фиксируют расход около 1 л на каждые 1609 км, а в некоторых случаях такой объем масла сгорает уже за 800-965 км. Такая особенность работы двигателя повышает риск его внезапной остановки или полного выхода из строя, однако производитель часто называет это допустимой нормой.

Замыкает список Hyundai Santa Fe 2013 года, на который подано более 600 жалоб из-за неисправностей двигателя и рулевого управления. Из-за износа внутренних компонентов руль становится неуправляемым, что создает угрозу аварийных ситуаций. Против компании даже был подан коллективный иск из-за дефектных двигателей, которые заставляют водителей тратить большие суммы на постоянную замену масла во избежание поломок.