Какими автомобилями более всего довольны владельцы

Стало известно, какими авто довольны водители
Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI) представил результаты ежегодного исследования автомобильного рынка за 2025 год. Японские бренды снова продемонстрировали уверенное лидерство, опередив конкурентов в массовом и премиальном сегментах.
Об этом сообщил Slash Gear.
Массовый сегмент
Бренд Subaru стал безоговорочным лидером среди доступных автомобилей, получив 85 баллов из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом показатель марки вырос на два пункта, что позволило опередить многолетнего соперника в лице Toyota.
Вторую строчку разделили Mazda и Toyota, каждая из которых набрала по 82 балла. Honda, Buick и GMC также вошли в перечень лучших производителей по уровню приверженности покупателей.
Люксовые марки
В сегменте премиальных авто первенство уверенно удерживает Lexus, который набрал 87 баллов. Дочерняя компания Toyota смогла обойти Mercedes-Benz, с которым в прошлом году делила лидерскую позицию.
Немецкий производитель Mercedes-Benz оказался на втором месте с результатом 82 балла. Третью строчку разделили Cadillac и Tesla, получив по 81 баллу, тогда как Acura, Audi и BMW закрыли список лидеров с показателями от 75 до 78 баллов.
Общие тренды
Несмотря на рост баллов отдельных фаворитов, общий уровень удовлетворенности на рынке несколько снизился. Аналитики связывают это со стремительным подорожанием машин, из-за чего покупателям приходится брать кредиты на большие суммы.
Владельцы авто с традиционными двигателями и гибридов остаются вполне довольными своим выбором. Наибольшее разочарование выражают владельцы электромобилей из-за ограниченного запаса хода, неудобства с зарядкой и низкой стоимости перепродажи в будущем.
Также читайте:
Самым популярным авто Европы в 2026 году стал французский хэтчбек
Почему большинство авто белые, серые или черные и какой цвет лучше
Детали опроса
Нынешний отчет базируется на опросе 9949 потребителей, которых выбирали случайным образом через электронную почту. Хотя количество респондентов меньше прошлогодней цифры в 12 173 человека, выборка остается достаточной для отображения реальных настроений рынка.
Исторические данные подтверждают устойчивое преимущество азиатских производителей, которые регулярно занимают первые позиции. Стабильность таких брендов как Subaru свидетельствует о высокой лояльности аудитории, которая ценит надежность выше маркетинговых обещаний.
Читайте Новини.LIVE!