Стало известно, какими авто довольны водители

Стало известно, какими авто довольны водители

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 07:35
Какими автомобилями более всего довольны владельцы
Toyota против Subaru. Фото: autotrader.ca

Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI) представил результаты ежегодного исследования автомобильного рынка за 2025 год. Японские бренды снова продемонстрировали уверенное лидерство, опередив конкурентов в массовом и премиальном сегментах.

Об этом сообщил Slash Gear.

Массовый сегмент

Бренд Subaru стал безоговорочным лидером среди доступных автомобилей, получив 85 баллов из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом показатель марки вырос на два пункта, что позволило опередить многолетнего соперника в лице Toyota.

Вторую строчку разделили Mazda и Toyota, каждая из которых набрала по 82 балла. Honda, Buick и GMC также вошли в перечень лучших производителей по уровню приверженности покупателей.

Люксовые марки

В сегменте премиальных авто первенство уверенно удерживает Lexus, который набрал 87 баллов. Дочерняя компания Toyota смогла обойти Mercedes-Benz, с которым в прошлом году делила лидерскую позицию.

Немецкий производитель Mercedes-Benz оказался на втором месте с результатом 82 балла. Третью строчку разделили Cadillac и Tesla, получив по 81 баллу, тогда как Acura, Audi и BMW закрыли список лидеров с показателями от 75 до 78 баллов.

Общие тренды

Несмотря на рост баллов отдельных фаворитов, общий уровень удовлетворенности на рынке несколько снизился. Аналитики связывают это со стремительным подорожанием машин, из-за чего покупателям приходится брать кредиты на большие суммы.

Владельцы авто с традиционными двигателями и гибридов остаются вполне довольными своим выбором. Наибольшее разочарование выражают владельцы электромобилей из-за ограниченного запаса хода, неудобства с зарядкой и низкой стоимости перепродажи в будущем.

Детали опроса

Нынешний отчет базируется на опросе 9949 потребителей, которых выбирали случайным образом через электронную почту. Хотя количество респондентов меньше прошлогодней цифры в 12 173 человека, выборка остается достаточной для отображения реальных настроений рынка.

Исторические данные подтверждают устойчивое преимущество азиатских производителей, которые регулярно занимают первые позиции. Стабильность таких брендов как Subaru свидетельствует о высокой лояльности аудитории, которая ценит надежность выше маркетинговых обещаний.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
