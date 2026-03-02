Как серый импорт из Китая меняет авторынок Украины

BYD Song Plus 2025 года. Коллаж: Новини.LIVE

В течение 2025 года покупатели в Украине выбрали почти 40 000 новых и подержанных машин китайского происхождения. Это стало результатом настоящей революции, где параллельный импорт фактически победил традиционные официальные продажи.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Параллельный прорыв

Украинский тренд является частью глобальной игры на рынке ЕС. Аналитики утверждают, что доля брендов из КНР в Европе достигла 6,1%, продемонстрировав рост почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Специфика отечественного рынка заключается в отсутствии большинства популярных моделей у официальных дилеров, ведь доминирует так называемый "серый" импорт. Если в ЕС лидирует марка MG, то в Украине покупатели массово выбирают модели, которые вообще не предназначались для нашего рынка. Такие машины на 30-40% дешевле европейских аналогов.

Таким образом главной причиной популярности эксперты называют агрессивное ценообразование в КНР и отсутствие в Украине НДС на электромобили в 2025 году. Иероглифы на экранах перестали пугать потребителей, люди сознательно идут на риски, покупая транспорт без официальной гарантии за десятки тысяч долларов.

Динамика продаж авто в Украине, изготовленных в Китае, 2021-2025. Инфографика: eauto.org.ua

Популярные модели

Безоговорочным королем сегмента стал BYD Song Plus, который выбрали 3168 покупателей. Эксперты объясняют такой успех использованием батарей Blade Battery, которые не возгораются даже при физическом пробитии. В премиальном классе зафиксирован фурор бренда Zeekr, где модели 7X и 001 суммарно превысили 3400 регистраций. Эти машины стали символами статуса в ІТ-среде благодаря пневмоподвеске и 800-вольтовой архитектуре.

Отдельное внимание эксперты уделяют эмоциональным моделям, таким как BYD Leopard 3 и Denza N7. Популярными остаются и японские бренды китайского происхождения, в частности Honda e:NS1 и Honda e:NP2, которые выбирают сторонники консервативной инженерии. В то же время Audi Q4 e-tron и Volkswagen ID.4 постепенно теряют позиции под давлением более новых разработок вроде ID.Unix.

Технические вызовы

Украинский рынок пересек черту 5% насыщенности, что в экономике считается точкой бума. Эксперты утверждают: когда такая доля населения пользуется новым типом товара, он начинает восприниматься как норма.

Быстрое обновление модельных рядов в КНР формирует эффект гаджетов. Пока европейские бренды годами готовят рестайлинг, китайцы выпускают три очередные модификации. Это подогревает азарт покупателей, стремящихся владеть самой продвинутой электроникой, несмотря на трехмесячное ожидание доставки из Поднебесной.

Впрочем, украинские владельцы сталкиваются с проблемой китайского порта зарядки GBT, что требует использования адаптеров или аппаратной переделки плат для безопасного питания на станциях распространенного в Украине стандарта CCS2.

Эксперты прогнозируют серьезную трансформацию украинского вторичного рынка через 3-5 лет. Ликвидность транспортных средств будет зависеть не от состояния подвески, а от актуальности программного обеспечения. Рынок входит в эру Software-Defined Vehicles (программно-конфигурируемые транспортные средства), где оценщиков с толщиномерами заменят специалисты по кибербезопасности.