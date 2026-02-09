Видео
Главная Авто Как Китай захватывает украинский авторынок прямо сейчас

Как Китай захватывает украинский авторынок прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 20:40
Почему Китай захватывает украинский авторынок прямо сейчас
Китайские автомобили. Фото: businesshubme.com

Китайские автопроизводители завершили 2025 год с историческими показателями присутствия на рынках Украины и Евросоюза. Стремительный рост популярности электромобилей и гибридов позволил брендам из КНР потеснить традиционных лидеров индустрии.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Читайте также:

Рекордная активность в Украине

По результатам 2025 года автомобили производства КНР заняли 30,6% рынка новых легковушек в Украине. Динамика роста оказалась чрезвычайно высокой, ведь в первом полугодии доля китайских марок составляла 19,3%, а во втором она выросла до 38,2%.

Апогеем экспансии стал декабрь прошлого года, когда доля китайских легковых авто превысила половину рынка и достигла 51,2%. Это означает, что большинство новых машин, проданных в этот период, имели китайское происхождение. В январе 2026 года ситуация несколько стабилизировалась на уровне 22,6% рынка.

Смена лидеров в Европе

В странах ЕС и Великобритании китайские бренды в декабре 2025 года достигли доли в 9,5%. Особенно активным оказался сегмент электромобилей, где китайские марки обеспечили 16% продаж за месяц и 11% за весь год. Показатели реализации электрического транспорта выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

Такие результаты позволили китайским компаниям обойти корейских производителей и занять второе место среди иностранных игроков после японских марок. Еще в начале 2025 года китайские бренды находились лишь на четвертой позиции по объемам продаж в Европе. Американские производители по итогам года оказались на четвертом месте.

География спроса

Самые дешевые новые гибридные авто, которые можно купить в Украине

Как люди гибнут из-за дешевых китайских автозапчастей

География спроса

Наибольший интерес к китайским авто наблюдается в Норвегии, Испании и Великобритании. В Испании доля китайских электрокаров достигла 18%, а на британском рынке этот показатель составил 17,7%. Популярность восточных брендов также активно растет в Исландии, Италии и Польше.

В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Литве, Эстонии, Германии, Латвии и Словакии. Несмотря на региональную неравномерность, общеевропейская тенденция свидетельствует о быстром наращивании присутствия с помощью доступных электрических моделей. Китайские производители используют технологическое преимущество в производстве батарей для завоевания новых рыночных ниш.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
