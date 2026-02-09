Чому Китай захоплює український авторинок прямо зараз

Китайські автомобілі. Фото: businesshubme.com

Китайські автовиробники завершили 2025 рік з історичними показниками присутності на ринках України та Євросоюзу. Стрімке зростання популярності електромобілів та гібридів дозволило брендам з КНР потіснити традиційних лідерів індустрії.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Рекордна активність в Україні

За результатами 2025 року автомобілі виробництва КНР зайняли 30,6% ринку нових легковиків в Україні. Динаміка зростання виявилася надзвичайно високою, адже у першому півріччі частка китайських марок становила 19,3%, а у другому вона зросла до 38,2%.

Апогеєм експансії став грудень минулого року, коли частка китайських легкових авто перевищила половину ринку й досягла 51,2%. Це означає, що більшість нових машин, проданих у цей період, мали китайське походження. У січні 2026 року ситуація дещо стабілізувалася на рівні 22,6% ринку.

Зміна лідерів в Європі

У країнах ЄС та Великої Британії китайські бренди у грудні 2025 року досягли частки у 9,5%. Особливо активним виявився сегмент електромобілів, де китайські марки забезпечили 16% продажів за місяць та 11% за весь рік. Показники реалізації електричного транспорту зросли більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком.

Такі результати дозволили китайським компаніям обійти корейських виробників та посісти друге місце серед іноземних гравців після японських марок. Ще на початку 2025 року китайські бренди перебували лише на четвертій позиції за обсягами продажів у Європі. Американські виробники за підсумками року опинилися на четвертому місці.

Географія попиту

Найбільший інтерес до китайських авто спостерігається у Норвегії, Іспанії та Великій Британії. В Іспанії частка китайських електрокарів досягла 18%, а на британському ринку цей показник склав 17,7%. Популярність східних брендів також активно зростає в Ісландії, Італії та Польщі.

Водночас найнижчі показники зафіксовано у Литві, Естонії, Німеччині, Латвії та Словаччині. Попри регіональну нерівномірність, загальноєвропейська тенденція свідчить про швидке нарощування присутності за допомогою доступних електричних моделей. Китайські виробники використовують технологічну перевагу у виробництві батарей для завоювання нових ринкових ніш.