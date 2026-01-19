Відео
Як люди гинуть через дешеві китайські автозапчастини

Дата публікації: 19 січня 2026 14:22
Загроза вживаних авто: як деталі з Китаю призводять до трагедій
Транспортні засоби на майданчику аукціону в США. Фото: iaai.com

Американське управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) оприлюднило термінове попередження через загибель людей у дорожньо-транспортних пригодах. Причиною трагічних наслідків стали дефектні подушки безпеки, виготовлені у Китаї та встановлені як бюджетні аналоги.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Вибухова хвиля

Згідно з даними розслідування, під час зіткнення неякісні пристрої спрацьовують некоректно. Замість створення м'якого бар'єра вони вибухають і розкидають салоном гострі металеві уламки.

Агенція Reuters підтвердила, що зафіксовано вісім смертельних випадків та кілька тяжких травмувань у ситуаціях, які за умови роботи сертифікованих систем мали б значно легші наслідки. Наразі офіційно підтверджено щонайменше десять серйозних інцидентів, пов’язаних із цією несправністю.

Масштабний обіг

Фахівці встановили, що підробки потрапляли на ринок через нелегальні канали та встановлювалися в майстернях поза мережею офіційних дилерів. Хоча інциденти зафіксовані з моделями Chevrolet Malibu та Hyundai Sonata, ризик існує для будь-якої марки.

За попередніми оцінками, в обігу перебуває близько десяти тисяч таких піропатронів. Розслідування цієї справи розпочалося у жовтні 2025 року та триває за участю правоохоронних органів для виявлення всіх причетних до імпорту та монтажу.

Що означає напис SRS на подушках безпеки автомобілів

Що таке подушка безпеки для п’яток водія авто

Ризики імпорту

Проблема є актуальною для вторинного ринку, де відновлюють машини після зіткнень. Подібна ситуація безпосередньо стосується українських власників, позаяк значна кількість транспортних засобів прибуває з американських аукціонів зі страховою історією.

При купівлі вживаного автомобіля необхідно перевіряти походження деталей системи безпеки. У разі виявлення несертифікованих компонентів експлуатація транспортного засобу заборонена до повної заміни механізмів.

США Китай авто автомобіль небезпека запчастини вживані авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
