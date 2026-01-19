Загроза вживаних авто: як деталі з Китаю призводять до трагедій

Транспортні засоби на майданчику аукціону в США. Фото: iaai.com

Американське управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) оприлюднило термінове попередження через загибель людей у дорожньо-транспортних пригодах. Причиною трагічних наслідків стали дефектні подушки безпеки, виготовлені у Китаї та встановлені як бюджетні аналоги.

Вибухова хвиля

Згідно з даними розслідування, під час зіткнення неякісні пристрої спрацьовують некоректно. Замість створення м'якого бар'єра вони вибухають і розкидають салоном гострі металеві уламки.

Агенція Reuters підтвердила, що зафіксовано вісім смертельних випадків та кілька тяжких травмувань у ситуаціях, які за умови роботи сертифікованих систем мали б значно легші наслідки. Наразі офіційно підтверджено щонайменше десять серйозних інцидентів, пов’язаних із цією несправністю.

Масштабний обіг

Фахівці встановили, що підробки потрапляли на ринок через нелегальні канали та встановлювалися в майстернях поза мережею офіційних дилерів. Хоча інциденти зафіксовані з моделями Chevrolet Malibu та Hyundai Sonata, ризик існує для будь-якої марки.

За попередніми оцінками, в обігу перебуває близько десяти тисяч таких піропатронів. Розслідування цієї справи розпочалося у жовтні 2025 року та триває за участю правоохоронних органів для виявлення всіх причетних до імпорту та монтажу.

Ризики імпорту

Проблема є актуальною для вторинного ринку, де відновлюють машини після зіткнень. Подібна ситуація безпосередньо стосується українських власників, позаяк значна кількість транспортних засобів прибуває з американських аукціонів зі страховою історією.

При купівлі вживаного автомобіля необхідно перевіряти походження деталей системи безпеки. У разі виявлення несертифікованих компонентів експлуатація транспортного засобу заборонена до повної заміни механізмів.