Україна
Видео

Как люди гибнут из-за дешевых китайских автозапчастей

Дата публикации 19 января 2026 14:22
Угроза подержанных авто: как детали из Китая приводят к трагедиям
Транспортные средства на площадке аукциона в США. Фото: iaai.com

Американское управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) обнародовало срочное предупреждение из-за гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. Причиной трагических последствий стали дефектные подушки безопасности, изготовленные в Китае и установленные как бюджетные аналоги.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Взрывная волна

Согласно данным расследования, во время столкновения некачественные устройства срабатывают некорректно. Вместо создания мягкого барьера они взрываются и разбрасывают по салону острые металлические обломки.

Агентство Reuters подтвердило, что зафиксировано восемь смертельных случаев и несколько тяжелых травм в ситуациях, которые при условии работы сертифицированных систем имели бы значительно более легкие последствия. Сейчас официально подтверждено по меньшей мере десять серьезных инцидентов, связанных с этой неисправностью.

Масштабный оборот

Специалисты установили, что подделки попадали на рынок через нелегальные каналы и устанавливались в мастерских вне сети официальных дилеров. Хотя инциденты зафиксированы с моделями Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, риск существует для любой марки.

По предварительным оценкам, в обращении находится около десяти тысяч таких пиропатронов. Расследование этого дела началось в октябре 2025 года и продолжается с участием правоохранительных органов для выявления всех причастных к импорту и монтажу.

Риски импорта

Проблема актуальна для вторичного рынка, где восстанавливают машины после столкновений. Подобная ситуация непосредственно касается украинских владельцев, так как значительное количество транспортных средств прибывает с американских аукционов со страховой историей.

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверять происхождение деталей системы безопасности. В случае обнаружения несертифицированных компонентов эксплуатация транспортного средства запрещена до полной замены механизмов.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
