Як сірий імпорт з Китаю змінює авторинок України

BYD Song Plus 2025 року. Колаж: Новини.LIVE

Протягом 2025 року покупці в Україні обрали майже 40 000 нових та вживаних машин китайського походження. Це стало результатом справжньої революції, де паралельний імпорт фактично переміг традиційні офіційні продажі.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Паралельний прорив

Український тренд є частиною глобальної гри на ринку ЄС. Аналітики стверджують, що частка брендів з КНР у Європі сягнула 6,1%, продемонструвавши зростання майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Специфіка ж вітчизняного ринку полягає у відсутності більшості популярних моделей в офіційних дилерів, адже домінує так званий "сірий" імпорт. Якщо в ЄС лідирує марка MG, то в Україні покупці масово обирають моделі, які взагалі не призначалися для нашого ринку. Такі машини на 30-40% дешевші за європейські аналоги.

Таким чином головною причиною популярності експерти називають агресивне ціноутворення в КНР та відсутність в Україні ПДВ на електромобілі у 2025 році. Ієрогліфи на екранах перестали лякати споживачів, люди свідомо йдуть на ризики, купуючи транспорт без офіційної гарантії за десятки тисяч доларів.

Динаміка продажів авто в Україні, виготовлених в Китаї, 2021-2025. Інфографіка: eauto.org.ua

Популярні моделі

Беззаперечним королем сегмента став BYD Song Plus, який обрали 3168 покупців. Експерти пояснюють такий успіх використанням батарей Blade Battery, які не займаються навіть при фізичному пробитті. У преміальному класі зафіксовано фурор бренду Zeekr, де моделі 7X та 001 сумарно перевищили 3400 реєстрацій. Ці машини стали символами статусу в ІТ-середовищі завдяки пневмопідвісці та 800-вольтовій архітектурі.

Окрему увагу експерти приділяють емоційним моделям, таким як BYD Leopard 3 та Denza N7. Популярними залишаються і японські бренди китайського походження, зокрема Honda e:NS1 та Honda e:NP2, які обирають прихильники консервативної інженерії. Водночас Audi Q4 e-tron та Volkswagen ID.4 поступово втрачають позиції під тиском новіших розробок на кшталт ID.Unix.

Технічні виклики

Український ринок перетнув межу 5% насиченості, що в економіці вважається точкою буму. Експерти стверджують: коли така частка населення користується новим типом товару, він починає сприйматися як норма.

Швидке оновлення модельних рядів у КНР формує ефект гаджетів. Поки європейські бренди готують рестайлінг кілька років, китайці випускають три чергові модифікації. Це підігріває азарт покупців, які прагнуть володіти найсучаснішою електронікою, попри тримісячне очікування доставки з Піднебесної.

Втім, українські власники стикаються з проблемою китайського порту зарядки GBT, що потребує використання адаптерів або апаратної переробки плат для безпечного живлення на станціях поширеного в Україні стандарту CCS2.

Експерти прогнозують серйозну трансформацію українського вторинного ринку через 3-5 років. Ліквідність транспортних засобів залежатиме не від стану підвіски, а від актуальності програмного забезпечення. Ринок входить в еру Software-Defined Vehicles (програмно-конфігуровані транспортні засоби), де оцінювачів з товщиномірами замінять фахівці з кібербезпеки.