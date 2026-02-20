Почему черно-белые авто доминируют на дорогах и какой цвет лучше выбрать водителю

Автомобили на заснеженной дороге. Фото: УНИАН

Мировой авторынок остается верным палитре, где белый, черный и серый цвета машин занимают господствующие позиции. Выбор конкретного оттенка влияет не только на эстетику, но и на видимость микроповреждений во время ежедневной эксплуатации транспортного средства.

Популярные цвета

Исследования химического концерна BASF за 2025 год демонстрируют четкое преимущество нейтральных оттенков. Сейчас доля так называемых ахроматических цветов в мире составляет 83%. Такой выбор покупателей часто обусловлен предложением дилеров, заказывающих на склады автомобили в безопасных цветах, которые легче находят нового владельца.

Распределение популярности среди новых машин выглядит следующим образом:

белый — 33%

черный — 23%

серый — 19%

серебристый — 8%

оттенки синего — 6%

оттенки красного — 3%

оттенки зеленого — 3%

оттенки бежевого — 2%

оттенки фиолетового, коричневого и желтого — по 1%

Палитра доступных цветов в салонах сегодня значительно беднее, чем десятилетие назад. Маркетологи обычно выбирают один коммуникационный цвет для рекламы, тогда как основной перечень предложений состоит из вариантов белого, черного и серого. В премиальном сегменте за особые цветовые решения иногда приходится доплачивать значительные суммы, которые могут достигать тысяч долларов.

Влияние цвета

Лакокрасочное покрытие современных машин состоит из нескольких слоев: антикоррозийной защиты, грунтовки, базового цвета и самого толстого слоя бесцветного лака. Именно лак принимает на себя основной удар внешней среды, постепенно покрываясь микроцарапинами. Наиболее уязвимыми к визуальному старению являются темные автомобили — черные, графитовые и темно-синие. Края царапин на лаке имеют белый или светло-серый цвет, поэтому они становятся максимально заметными именно на темном фоне.

Зато светлые цвета, такие как белый или серебристый, намного практичнее. На них значительно меньше видно известковые отложения от воды и мелкие сетки царапин, возникающие после посещения автоматических моек. Светлый лак позволяет дольше сохранять визуальную новизну транспортного средства без частых процедур полировки.

Риски матового покрытия

В последние годы матовые лаки стали популярной опцией даже для массовых моделей. Однако с точки зрения эксплуатации это считается самым сложным выбором. Главная проблема заключается в невозможности полировки: любое механическое вмешательство создаст на матовой поверхности блестящее пятно, которое невозможно устранить без полного перекрашивания.

Ремонт матовых покрытий требует чрезвычайного мастерства, ведь специалисту необходимо не только идеально подобрать цвет, но и угадать степень матовости. Даже традиционные серебристые оттенки, которые считаются сложными из-за риска несоответствия тонов под разными углами освещения, легче в восстановлении, чем современные сатиновые и матовые лаки. Сложная структура таких покрытий значительно повышает стоимость сервисных работ по сравнению со стандартными глянцевыми аналогами.