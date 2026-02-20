Почему черно-белые авто доминируют на дорогах и какой цвет лучше выбрать водителю

Почему большинство авто белые, серые или черные и какой цвет лучше
Мировой авторынок остается верным палитре, где белый, черный и серый цвета машин занимают господствующие позиции. Выбор конкретного оттенка влияет не только на эстетику, но и на видимость микроповреждений во время ежедневной эксплуатации транспортного средства.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Популярные цвета
Исследования химического концерна BASF за 2025 год демонстрируют четкое преимущество нейтральных оттенков. Сейчас доля так называемых ахроматических цветов в мире составляет 83%. Такой выбор покупателей часто обусловлен предложением дилеров, заказывающих на склады автомобили в безопасных цветах, которые легче находят нового владельца.
Распределение популярности среди новых машин выглядит следующим образом:
- белый — 33%
- черный — 23%
- серый — 19%
- серебристый — 8%
- оттенки синего — 6%
- оттенки красного — 3%
- оттенки зеленого — 3%
- оттенки бежевого — 2%
- оттенки фиолетового, коричневого и желтого — по 1%
Палитра доступных цветов в салонах сегодня значительно беднее, чем десятилетие назад. Маркетологи обычно выбирают один коммуникационный цвет для рекламы, тогда как основной перечень предложений состоит из вариантов белого, черного и серого. В премиальном сегменте за особые цветовые решения иногда приходится доплачивать значительные суммы, которые могут достигать тысяч долларов.
Влияние цвета
Лакокрасочное покрытие современных машин состоит из нескольких слоев: антикоррозийной защиты, грунтовки, базового цвета и самого толстого слоя бесцветного лака. Именно лак принимает на себя основной удар внешней среды, постепенно покрываясь микроцарапинами. Наиболее уязвимыми к визуальному старению являются темные автомобили — черные, графитовые и темно-синие. Края царапин на лаке имеют белый или светло-серый цвет, поэтому они становятся максимально заметными именно на темном фоне.
Зато светлые цвета, такие как белый или серебристый, намного практичнее. На них значительно меньше видно известковые отложения от воды и мелкие сетки царапин, возникающие после посещения автоматических моек. Светлый лак позволяет дольше сохранять визуальную новизну транспортного средства без частых процедур полировки.
Риски матового покрытия
В последние годы матовые лаки стали популярной опцией даже для массовых моделей. Однако с точки зрения эксплуатации это считается самым сложным выбором. Главная проблема заключается в невозможности полировки: любое механическое вмешательство создаст на матовой поверхности блестящее пятно, которое невозможно устранить без полного перекрашивания.
Ремонт матовых покрытий требует чрезвычайного мастерства, ведь специалисту необходимо не только идеально подобрать цвет, но и угадать степень матовости. Даже традиционные серебристые оттенки, которые считаются сложными из-за риска несоответствия тонов под разными углами освещения, легче в восстановлении, чем современные сатиновые и матовые лаки. Сложная структура таких покрытий значительно повышает стоимость сервисных работ по сравнению со стандартными глянцевыми аналогами.
