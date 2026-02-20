Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему большинство авто белые, серые или черные и какой цвет лучше

Почему большинство авто белые, серые или черные и какой цвет лучше

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 17:40
Почему черно-белые авто доминируют на дорогах и какой цвет лучше выбрать водителю
Автомобили на заснеженной дороге. Фото: УНИАН

Мировой авторынок остается верным палитре, где белый, черный и серый цвета машин занимают господствующие позиции. Выбор конкретного оттенка влияет не только на эстетику, но и на видимость микроповреждений во время ежедневной эксплуатации транспортного средства.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Популярные цвета

Исследования химического концерна BASF за 2025 год демонстрируют четкое преимущество нейтральных оттенков. Сейчас доля так называемых ахроматических цветов в мире составляет 83%. Такой выбор покупателей часто обусловлен предложением дилеров, заказывающих на склады автомобили в безопасных цветах, которые легче находят нового владельца.

Распределение популярности среди новых машин выглядит следующим образом:

  • белый — 33%
  • черный — 23%
  • серый — 19%
  • серебристый — 8%
  • оттенки синего — 6%
  • оттенки красного — 3%
  • оттенки зеленого — 3%
  • оттенки бежевого — 2%
  • оттенки фиолетового, коричневого и желтого — по 1%

Палитра доступных цветов в салонах сегодня значительно беднее, чем десятилетие назад. Маркетологи обычно выбирают один коммуникационный цвет для рекламы, тогда как основной перечень предложений состоит из вариантов белого, черного и серого. В премиальном сегменте за особые цветовые решения иногда приходится доплачивать значительные суммы, которые могут достигать тысяч долларов.

Влияние цвета

Лакокрасочное покрытие современных машин состоит из нескольких слоев: антикоррозийной защиты, грунтовки, базового цвета и самого толстого слоя бесцветного лака. Именно лак принимает на себя основной удар внешней среды, постепенно покрываясь микроцарапинами. Наиболее уязвимыми к визуальному старению являются темные автомобили — черные, графитовые и темно-синие. Края царапин на лаке имеют белый или светло-серый цвет, поэтому они становятся максимально заметными именно на темном фоне.

Зато светлые цвета, такие как белый или серебристый, намного практичнее. На них значительно меньше видно известковые отложения от воды и мелкие сетки царапин, возникающие после посещения автоматических моек. Светлый лак позволяет дольше сохранять визуальную новизну транспортного средства без частых процедур полировки.

Также читайте:

Меньше мороки: какой цвет авто советуют выбирать опытные водители и почему

Названы цвета автомобилей, на которых незаметна грязь

Риски матового покрытия

В последние годы матовые лаки стали популярной опцией даже для массовых моделей. Однако с точки зрения эксплуатации это считается самым сложным выбором. Главная проблема заключается в невозможности полировки: любое механическое вмешательство создаст на матовой поверхности блестящее пятно, которое невозможно устранить без полного перекрашивания.

Ремонт матовых покрытий требует чрезвычайного мастерства, ведь специалисту необходимо не только идеально подобрать цвет, но и угадать степень матовости. Даже традиционные серебристые оттенки, которые считаются сложными из-за риска несоответствия тонов под разными углами освещения, легче в восстановлении, чем современные сатиновые и матовые лаки. Сложная структура таких покрытий значительно повышает стоимость сервисных работ по сравнению со стандартными глянцевыми аналогами.

авто советы автомобиль продажа авто цвет
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации