Чому чорно-білі авто домінують на дорогах та який колір краще обрати водію

Автомобілі на засніженій дорозі. Фото: УНІАН

Світовий авторинок залишається вірним палітрі, де білий, чорний та сірий кольори машин займають панівні позиції. Вибір конкретного відтінку впливає не лише на естетику, а й на видимість мікропошкоджень під час щоденної експлуатації транспортного засобу.

Про це повідомив Auto Swiat.

Популярні кольори

Дослідження хімічного концерну BASF за 2025 рік демонструють чітку перевагу нейтральних відтінків. Наразі частка так званих ахроматичних кольорів у світі становить 83%. Такий вибір покупців часто зумовлений пропозицією дилерів, які замовляють на склади автомобілі в безпечних кольорах, що легше знаходять нового власника.

Розподіл популярності серед нових машин має такий вигляд:

білий — 33%

чорний — 23%

сірий — 19%

сріблястий — 8%

відтінки синього — 6%

відтінки червоного — 3%

відтінки зеленого — 3%

відтінки бежевого — 2%

відтінки фіолетового, коричневого та жовтого — по 1%

Палітра доступних кольорів у салонах сьогодні значно бідніша, ніж десятиліття тому. Маркетологи зазвичай обирають один комунікаційний колір для реклами, тоді як основний перелік пропозицій складається з варіантів білого, чорного та сірого. У преміальному сегменті за особливі кольорові рішення іноді доводиться доплачувати значні суми, що можуть сягати тисяч доларів.

Вплив кольору

Лакофарбове покриття сучасних машин складається з декількох шарів: антикорозійного захисту, ґрунтовки, базового кольору та найтовстішого шару безбарвного лаку. Саме лак бере на себе основний удар зовнішнього середовища, поступово вкриваючись мікроподряпинами. Найбільш вразливими до візуального старіння є темні автомобілі — чорні, графітові та темно-сині. Краї подряпин на лаку мають білий або світло-сірий колір, тому вони стають максимально помітними саме на темному тлі.

Натомість світлі кольори, такі як білий або сріблястий, є набагато практичнішими. На них значно менше видно вапняні відкладення від води та дрібні сітки подряпин, що виникають після відвідування автоматичних мийок. Світлий лак дозволяє довше зберігати візуальну новизну транспортного засобу без частих процедур полірування.

Ризики матового покриття

Останніми роками матові лаки стали популярною опцією навіть для масових моделей. Проте з погляду експлуатації це вважається найскладнішим вибором. Головна проблема полягає у неможливості полірування: будь-яке механічне втручання створить на матовій поверхні блискучу пляму, яку неможливо усунути без повного перефарбовування.

Ремонт матових покриттів потребує надзвичайної майстерності, адже фахівцю необхідно не лише ідеально підібрати колір, а й вгадати ступінь матовості. Навіть традиційні сріблясті відтінки, які вважаються складними через ризик невідповідності тонів під різними кутами освітлення, легші у відновленні, ніж сучасні сатинові та матові лаки. Складна структура таких покриттів значно підвищує вартість сервісних робіт порівняно зі стандартними глянцевими аналогами.